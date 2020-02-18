Розгублені бойовики брешуть про напад України – штаб ООС

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Вівторок, 18 лютого 2020, 12:34

Пресцентр Об’єднаних сил повідомляє, що російсько-окупаційні війська, які вранці 18 лютого намагалися прорвати позиції українських військових і отримали гідну відсіч, наразі звинувачують Україну у спробі нападу.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Російські найманці при спробі підступно прорвати позиції українських військових і отримавши при цьому гідну відсіч, запросили режим "тиші" для того, щоб забрати з поля бою своїх поранених та вбитих.

Проте, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону у спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією".

Деталі: В пресцентрі відзначили, що українська армія дозволила бойовикам забрати своїх поранених та вбитих, як цього вимагає міжнародне право щодо ведення бойових дій, і сподівалась на гідність противника. Але натомість зіткнулася з брехливими звинуваченнями.

Командування ООС наголосило, що українські захисники "непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими". 

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.

Українська правда
Теми: ООС Донбас війна Росія


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