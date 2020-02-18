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Растерянные боевики лгут о нападении Украины – штаб ООС

Вторник, 18 февраля 2020, 11:34

Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что российско-оккупационные войска, которые утром 18 февраля пытались прорвать позиции украинских военных и получили достойный отпор, сейчас обвиняют Украину в попытке нападения.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Российские наемники при попытке коварно прорвать позиции украинских военных и получив при этом достойный отпор, запросили режим "тишины" для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.

Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией".

Детали: В пресс-центре отметили, что украинская армия позволила боевикам забрать своих раненых и убитых, как этого требует международное право по ведению боевых действий, и надеялась на достойное поведение противника. Но вместо этого столкнулась с лживыми обвинениями.

Командование ООС отметило, что украинские защитники "стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми".

Что было раньше: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного, что неподалеку от Золотого, шел бой, в котором Украина понесла потери.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассвойнаЗолотоеРосcия
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