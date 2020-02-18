У посольстві США звернулися до Росії через бій на Донбасі
У посольстві США в Україні після спроби прориву бойовиків на Донбасі закликали Росію дотримуватися мінських і нормандських зобов’язань.
Джерело: Twitter посольства США в Україні
Дослівно: "Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань".
Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики спробували перейти лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого.
Через кілька годин у штабі ООС повідомили, що бій закінчився.
Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, троє поранених і троє контужених.
Підтверджені втрати противника: 4 загинули, 6 поранених.
Нагадаємо:
- Практично відразу ж після підписання Мінських угод 12 лютого 2015 року активізувалися військові дії в районі Дебальцево. Контроль над цим населеним пунктом був стратегічно важливий для бойовиків через залізничний вузол.
- За офіційними даними, в період з 15 січня по 18 лютого 2015 в боях в районі Дебальцево загинули 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 зниклих безвісти, 7 потрапили в полон.
- Вранці, 18 лютого, українські військові прийняли рішення вийти з міста.