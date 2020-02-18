В посольстве США обратились к России из-за боя на Донбассе

В посольстве США в Украине после попытки прорыва боевиков на Донбассе призвали Россию соблюдать минских и нормандских обязательств.

Источник: Twitter посольства США в Украине

Дословно: "Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои минские и нормандские обязательства".

Что было раньше: Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.

Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.

В результате обстрела один украинский военный погиб, трое раненых и трое контуженных.

Подтвержденные потери противника: 4 погибли, 6 раненых.

Напомним: