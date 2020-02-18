В посольстве США обратились к России из-за боя на Донбассе
В посольстве США в Украине после попытки прорыва боевиков на Донбассе призвали Россию соблюдать минских и нормандских обязательств.
Источник: Twitter посольства США в Украине
Дословно: "Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои минские и нормандские обязательства".
Что было раньше: Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.
Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.
В результате обстрела один украинский военный погиб, трое раненых и трое контуженных.
Подтвержденные потери противника: 4 погибли, 6 раненых.
Напомним:
- Практически сразу же после подписания Минских соглашений 12 февраля 2015 года активизировались военные действия в районе Дебальцево. Контроль над этим населенным пунктом был стратегически важен для боевиков из-за железнодорожного узла.
- По официальным данным, в период с 15 января по 18 февраля 2015 в боях в районе Дебальцево погибли 110 бойцов, 270 получили ранения, 18 пропавших без вести, 7 попали в плен.
- Утром, 18 февраля, украинские военные приняли решение выйти из города.