Удосвіта 18 лютого бойовики відкрили вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, зараз – режим "тиші", щоб забрати загиблих з обох сторін.

Джерело: брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони за участю секретаря РНБО Олексія Данілова і голови Генштабу Руслана Хомчака, до якого ненадовго приєднався і президент Володимир Зеленський

Пряма мова Хомчака: "Після 5-ї ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували калібр і 152 мм.

Близько 5:15 штурмові групи здійснили спробу за трьома напрямками атакувати спостережні пости цих бригад на проміжку від Новотошківського до Жолобка.

Силами підрозділів цих двох бригад напад штурмових груп було відбито – і зав’язався бій, в основному на спостережному посту "Баня" 72-ї ОМБр.

Ми дали адекватну відповідь також зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед тим із того спостережного пункту дали команду людям відійти, бо прийшлось туди наносити вогонь – у тому числі, й артилерії.

Станом на цю годину (12:40) всі позиції наші знаходяться під контролем наших військ.

Десь із 10-ї години противник запросив режим "тиші", тому що їм необхідно забрати їхніх убитих і поранених.

Втрати наші після цих сутичок: один військовослужбовець загинув, троє поранених і двоє контужених. Пораненим і контуженим надають допомогу в лікувальних закладах.

Зараз працює Спільний центр координації і контролю, щоб ми могли забрати нашого загиблого, а противник – своїх.

За нашим даними, втрати противника підтверджені: 4-ро загинули, 6 поранених.

Зараз ситуація стабільна, вогонь припинився".

Деталі: Під час запитань Хомчак уточнив, що на спостережному пункті стояла відеокамера (такі стоять по всьому периметру) – і першим чином противник знищив камеру.

Від спостережного пункту "Баня" бійці ОС відійшли, бо там працювала артилерія та інші засоби, а "200-й" лишився там, які і убиті противника.

Про жертви серед мирного населення начальнику Генштабу нічого не відомо.

Хомчак запевнив, що про ділянки розведення не йдеться – і попросив не спекулювати про Золоте, адже Золотих є 5. За його словами, з трьох ділянок розведення бувають провокації лише у Петрівському, а бої на лінії зіткнення загалом відбувають доволі регулярно..

Президент Володимир Зеленський назвав ранкові події провокацією, а начальник Генштабу ЗСУ сказав, що це була не провокація, а демонстрація "перемоги" у 5-ту річницю дебальцевських подій.

Хомчак припустив, що бойовики хотіли захопити спостережні пости двох бригад, щоб показати тим, перед ким вони звітують, що вони можуть просунутися вперед хоч на 500 метрів, хоча в тактичному плані це нічого не змінює.

За словами начальника Генштабу, прийнято адекватні рішення, "все посилено, все працює – і розганяти "зраду", що почалася якась незрозуміла війна – це зовсім не так".

Додатково: Штаб ООС повідомляє, що підрозділи резерву Об’єднаних сил перебувають у готовності до застосування.

За даними Міноборони, на ділянці, де у вівторок вранці був бій, особливо в районі н.п. Оріхове, "вже декілька тижнів поспіль російсько-окупаційні війська вели постійні прицільні обстріли наших позицій з важкого озброєння".

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