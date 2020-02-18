Удосвіта 18 лютого бойовики відкрили вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, зараз – режим "тиші", щоб забрати загиблих з обох сторін.

Джерело: брифінг за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони за участю секретаря РНБО Олексія Данілова і голови Генштабу Руслана Хомчака, до якого ненадовго приєднався і президент Володимир Зеленський

Пряма мова Хомчака: "Після 5-ї ранку незаконні збройні формування відкрили вогонь по позиціях 72-ї і 93-ї окремих механізовани бригад… Близько 5:15 штурмові групи здійснили спробу за трьома напрямками атакувати спостережні пости на проміжку від Новотошківського до Жолобка.

Силами підрозділів цих двох бригад атаку відбито. Зав’язався бій на спостережному пункті "Баня" 72-ї ОМБр.

Ми дали адекватну відповідь зі всього озброєння, яке було необхідно… Станом на цю годину (12:40) бій завершено.

З 10-ї години противник запросив режим "тиші"

Втрати наші: один загинув, троє поранених і троє контужених. Пораненим надають допомогу.

Зараз працює спільний центр координації і контролю, щоб забрати загиблих.

За нашим даними, втрати противника підтверджені: 4 загинули, 6 поранених".

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