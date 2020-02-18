Суд відмовився скасовувати домашній арешт Пашинському

Народного депутата Верховної Ради 8 скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють в нанесенні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, випустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: пресслужба Київського апеляційного суду

Деталі: За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського райсуду від 28 січня залишилося без змін.

Пашинський залишиться під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 27 березня.

Передісторія: