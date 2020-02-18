Суд відмовився скасовувати домашній арешт Пашинському

1152 перегляди
Вівторок, 18 лютого 2020, 16:50

Народного депутата Верховної Ради 8 скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють в нанесенні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, випустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: пресслужба Київського апеляційного суду

Деталі: За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського райсуду від 28 січня залишилося без змін.

Пашинський залишиться під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 27 березня.

Передісторія:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.

Українська правда
Теми: Пашинський арешт суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Пашинського випустили із СІЗО 18 грудня 2019, 16:46
Пашинського не випустили на поруки: він зустрічатиме Новий рік за ґратами 29 листопада 2019, 13:50
Суд надав Пашинському статус людини, якій "загрожує небезпека" 7 листопада 2019, 15:31
Усі новини
Головні новини
Єрмак: Атака в п'яту річницю Дебальцевської трагедії – особливий цинізм
Колишній військовий розповів, чому бойовики пішли у наступ на Луганщині
Зеленський пригрозив "деяким" політикам: Привезу українців з Китаю до вас в особняки
Керівник Генштабу розповів деталі ранкової атаки поблизу Золотого
Усі новини
дослідження

Побутові чистячі засоби можуть провокувати астму у дітей

думка

Хочеться і колеться. Чому секс утрьох підходить не всім – пояснюють експерти

психологія

Коли кохана людина раптово зникає із вашого життя: чому так стається і що робити