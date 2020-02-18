Суд відмовився скасовувати домашній арешт Пашинському
Вівторок, 18 лютого 2020, 15:50
Народного депутата Верховної Ради 8 скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють в нанесенні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, випустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.
Джерело: пресслужба Київського апеляційного суду
Деталі: За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського райсуду від 28 січня залишилося без змін.
Пашинський залишиться під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 27 березня.
Передісторія:
- Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
- 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.
- 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.
Українська правда