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Суд відмовився скасовувати домашній арешт Пашинському

Вівторок, 18 лютого 2020, 15:50
Суд відмовився скасовувати домашній арешт Пашинському

Народного депутата Верховної Ради 8 скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють в нанесенні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, випустили із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: пресслужба Київського апеляційного суду

Деталі: За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського райсуду від 28 січня залишилося без змін.

Пашинський залишиться під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 27 березня.

Передісторія:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • 18 грудня Пашинського випустили із СІЗО.

Українська правда

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Теми: Пашинськийарештсуд
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