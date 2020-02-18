Суд отказался отменять домашний арест Пашинскому

Народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-служба Киевского апелляционного суда

Детали: По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского райсуда от 28 января осталось без изменений.

Пашинский останется под круглосуточным домашним арестом по меньшей мере до 27 марта.

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