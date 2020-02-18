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Суд отказался отменять домашний арест Пашинскому

Вторник, 18 февраля 2020, 15:50
Суд отказался отменять домашний арест Пашинскому

Народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-служба Киевского апелляционного суда

Детали: По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского райсуда от 28 января осталось без изменений.

Пашинский останется под круглосуточным домашним арестом по меньшей мере до 27 марта.

Предыстория:

  • Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.

Украинская правда

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Темы: Пашинскийарестсуд
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