Суд отказался отменять домашний арест Пашинскому
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Вторник, 18 февраля 2020, 16:50
Народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
Источник: пресс-служба Киевского апелляционного суда
Детали: По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского райсуда от 28 января осталось без изменений.
Пашинский останется под круглосуточным домашним арестом по меньшей мере до 27 марта.
Предыстория:
- Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
- 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- 18 декабря Пашинского выпустили из СИЗО.
Украинская правда
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