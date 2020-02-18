Нацполіція буде розслідувати нібито розкрадання ЦПК – Шабунін віджартувався

Нацполіція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливе розкрадання міжнародної технічної допомоги за участю Центру протидії корупції.

Джерело: Facebook-сторінки позафракційного народного депутата Андрія Деркача і глави ЦПК Віталія Шабуніна, співрозмовник УП в правоохоронних органах, ЦПК

Пряма мова Деркача: Провадження відкрито за моєю заявою на підставі даних журналістів-розслідувачів. Дані вказують на те, що засновники Центру протидії корупції Шерембей і Шабунін використовували його як "дах" і засіб для лобіювання власних корупційних та інших схем.

вони організували схему по розкраданню коштів міжнародної технічної допомоги через створену Шерембеєм БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (ВЖЛ). У 2015-2017 рр. через підконтрольні ВЖЛ структури пройшло 142,9 млн доларів США.

За інформацією журналістів, частина грошей використана за прямим призначенням, а частина - просто виводилася на рахунки підставних ФОПів".

Деталі: За даними Деркача, справу кваліфікували за ч.5 ст.191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті – від 7 до 12 років ув'язнення.

Інформацію про реєстрацію відомостей в ЄРДР підтвердили "Українській правді" у правоохоронних органах.

У ЦПК вважають, що через Деркача міністр МВС Арсен Аваков намагається легалізувати негласні слідчі дії щодо центру протидії корупції.

Шабунін: "Дані, які Деркач написав у пості, є абсолютною брехнею. Прогнозуємо, що наступними кроками може стати блокування роботи організації: негласні слідчі дії, початок перевірок, арешти через суди рахунків та вилучення документів, необхідних для діяльності.

Для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова фабрикації справ – не в новинку. Залишаючи Авакова на посаді президент Зеленський розділяє з ним відповідальність за переслідування активістів".

Деркач написав про це ще 14 лютого, а голова ЦПК Шабунін відреагував у понеділок, 18 лютого.

У Facebook Шабунін віджартувався і звернувся до Авакова, якому підконтрольна Нацполіція: "Арсен Борисович, зізнаюся. Гроші закопав на городі. На півметровій глибині. Пачками. Треба обов'язково при обшуку все перекопати".

Що було раніше: Деркач ініціатор кримінальної справи про втручання у вибори США 2016 року. У справі фігурував директор НАБУ Артем Ситник.

У 2019 році він заявив, що НАБУ координувало свою роботу із посольством США і не було самостійним.

Деркач опублікував інформацію, що НАБУ нібито збирало інформацію щодо Шокіна і передавало посольству США в Україні.

Він розповів, що у нього є документи про тиск на екс-генпрокурора Віктора Шокіна в рамках розслідування справи щодо компанії "Burisma".

Після цього Шокін написав заяву у ДБР про розголошення співробітниками НАБУ персональних даних.

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