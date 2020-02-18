Нацполиция будет расследовать якобы хищения ЦПК – Шабунин отшутился
Нацполиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном хищении международной технической помощи при участии Центра противодействия коррупции.
Источник: Facebook-страницы внефракционного народного депутата Андрея Деркача и главы ЦПК Виталия Шабунина, собеседник УП в правоохранительных органах, ЦПК
Прямая речь Деркача: Производство открыто по моему заявлению на основании данных журналистов-расследователей. Данные указывают на то, что основатели Центра противодействия коррупции Шерембей и Шабунин использовали его как "крышу" и средство для лоббирования собственных коррупционных и других схем.
Они организовали схему по хищению средств международной технической помощи через созданную Шерембеем БО "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" (ВЖЛ). В 2015-2017 гг. через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло 142,9 млн долларов США.
По информации журналистов, часть денег использована по прямому назначению, а часть - просто выводилась на счета подставных ФЛП".
Детали: По данным Деркача, дело квалифицировали по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи - от 7 до 12 лет заключения.
Информацию о регистрации сведений в ЕРДР подтвердили "Украинской правде" в правоохранительных органах.
В ЦПК считают, что через Деркача министр МВД Арсен Аваков пытается легализовать негласные следственные действия относительно центра.
Шабунин: "Данные, которые Деркач написал в посте, являеются абсолютной ложью. Прогнозируем, что следующими шагами может стать блокировка работы организации: негласные следственные действия, начало проверок, аресты через суды счетов и изъятие документов, необходимых для деятельности.
Для министра внутренних дел Арсена Авакова фабрикации дел - не в новинку. Оставляя Авакова в должности президент Зеленский разделяет с ним ответственность за преследование активистов".
Деркач написал об этом еще 14 февраля, а председатель ЦПК Шабунин отреагировал в понедельник, 18 февраля.
В Facebook Шабунин отшутился и обратился к Авакову, которому подконтрольна Нацполиция: "Арсен Борисович, признаюсь. Деньги закопал на огороде. На полуметровой глубине. Пачками. Надо обязательно при обыске все перекопать".
Что было раньше: Деркач инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США 2016 года. В деле фигурировал директор НАБУ Артем Сытник.
В 2019 году он заявил, что НАБУ координировало свою работу с посольством США и не было самостоятельным.
Деркач опубликовал информацию, что НАБУ якобы собирало информацию о Шокине и передавало посольству США в Украине.
Он рассказал, что у него есть документы о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma".
После этого Шокин написал заявление в ГБР о разглашении сотрудниками НАБУ персональных данных.
Напомним:
- Деркач народный депутат 6 созывов. Дважды он проходил в Раду как член "Партии регионов". В 2019 году был избран нардепом по мажоритарной системе в округе № 159 в Сумской области.
- Был одним из нардепов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.
- В 2016 году Деркач и внефракционный Владимир Мысык были авторами скандальной поправки в бюджет об отсрочке внедрения электронного декларирования чиновниками. Эта поправка поставила под угрозу отмену визового режима с ЕС.
- В конце 2016 года он написал заявление на имя спикера парламента о выходе из состава депутатской группы "Воля народа".