Нацполиция будет расследовать якобы хищения ЦПК – Шабунин отшутился

Нацполиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном хищении международной технической помощи при участии Центра противодействия коррупции.

Источник: Facebook-страницы внефракционного народного депутата Андрея Деркача и главы ЦПК Виталия Шабунина, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Деркача: Производство открыто по моему заявлению на основании данных журналистов-расследователей. Данные указывают на то, что основатели Центра противодействия коррупции Шерембей и Шабунин использовали его как "крышу" и средство для лоббирования собственных коррупционных и других схем.

Они организовали схему по хищению средств международной технической помощи через созданную Шерембеем БО "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД" (ВЖЛ). В 2015-2017 гг. через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло 142,9 млн долларов США.

По информации журналистов, часть денег использована по прямому назначению, а часть - просто выводилась на счета подставных ФЛП".

Детали: По данным Деркача, дело квалифицировали по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи - от 7 до 12 лет заключения.

Информацию о регистрации сведений в ЕРДР подтвердили "Украинской правде" в правоохранительных органах.

Деркач написал об этом еще 14 февраля, а председатель ЦПК Шабунин отреагировал в понедельник, 18 февраля.

Шабунин отшутился и обратился к министру МВД Арсену Авакову, которому подконтрольна Нацполиция: "Арсен Борисович, признаюсь. Деньги закопал на огороде. На полуметровой глубине. Пачками. Надо обязательно при обыске все перекопать".

Что было раньше: Деркач инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США 2016 года. В деле фигурировал директор НАБУ Артем Сытник.

В 2019 году он заявил, что НАБУ координировало свою работу с посольством США и не было самостоятельным.

Деркач опубликовал информацию, что НАБУ якобы собирало информацию о Шокине и передавало посольству США в Украине.

Он рассказал, что у него есть документы о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma".

После этого Шокин написал заявление в ГБР о разглашении сотрудниками НАБУ персональных данных.

Напомним: