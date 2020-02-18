Російські силовики, що незаконно перебувають в окупованому Криму, схопили двох підлітків, які нібито готували теракти в школах Керчі.

Джерело: російське інформаційне агентство ТАСС

Деталі: У ФСБ Росії заявили, що в окупованому Росією кримському місті Керч двоє підлітків 2003 і 2004 років народження готували терористичні акти в двох освітніх закладах.

Згідно із заявою, підлітки нібито є прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину в Керченському політехнічному коледжі в жовтні 2018 року.

Російські силовики стверджують, що в ході обшуків у будинках підлітків були вилучені саморобні вибухові пристрої з уражаючими елементами, компоненти для виготовлення вибухових речовин.

Як відзначили в ФСБ, "в листопаді 2018 року з одним із затриманих за фактом розміщення ним в соцмережах схвальних коментарів під статтями про вчинений злочин проводилися профілактичні бесіди, незважаючи на це, в подальшому він вступив в інтернет-спільноту неонацистів, одним з учасників якої раніше був згаданий Владислав Росляков ".

На опублікованому ФСБ відео один із затриманих підлітків говорить, що готував вибух у школі. Другий хлопець на відео розповідає, що вони вбивали котів.

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