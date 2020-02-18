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Окупанти в Криму схопили двох підлітків, кажуть: послідовники "керченського стрільця"

Вівторок, 18 лютого 2020, 16:26
Окупанти в Криму схопили двох підлітків, кажуть: послідовники керченського стрільця

Російські силовики, що незаконно перебувають в окупованому Криму, схопили двох підлітків, які нібито готували теракти в школах Керчі.

Джерело: російське інформаційне агентство ТАСС

Деталі: У ФСБ Росії заявили, що в окупованому Росією кримському місті Керч двоє підлітків 2003 і 2004 років народження готували терористичні акти в двох освітніх закладах.

Згідно із заявою, підлітки нібито є прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину в Керченському політехнічному коледжі в жовтні 2018 року.

Російські силовики стверджують, що в ході обшуків у будинках підлітків були вилучені саморобні вибухові пристрої з уражаючими елементами, компоненти для виготовлення вибухових речовин.

Як відзначили в ФСБ, "в листопаді 2018 року з одним із затриманих за фактом розміщення ним в соцмережах схвальних коментарів під статтями про вчинений злочин проводилися профілактичні бесіди, незважаючи на це, в подальшому він вступив в інтернет-спільноту неонацистів, одним з учасників якої раніше був згаданий Владислав Росляков ".

На опублікованому ФСБ відео один із затриманих підлітків говорить, що готував вибух у школі. Другий хлопець на відео розповідає, що вони вбивали котів.

Нагадаємо:

  • 17 жовтня 2018 року у керченському коледжі пролунав вибух та стрільба, у результаті чого 21 людина загинула, близько 50 отримали поранення.
  • За даними російського слідства, убивства влаштував 18-річний студент 4 курсу коледжу Владислав Росляков.
  • Після стрілянини по людях студент наклав на себе руки.
  • Згодом у речах Рослякова знайшли вибухівку.
  • Російські силовики розглядали версію про те, що Росляков міг бути не один.
  • Також повідомлялося, що студент готував напад 2 роки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупація
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