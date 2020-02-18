Оккупанты в Крыму схватили двух подростков: говорят, последователи "керченского стрелка"
Незаконно находящиеся в оккупированном Крыму российские силовики схватили двух подростков, которые якобы готовили теракты в школах Керчи.
Источник: российское информационное агентство ТАСС
Детали: В ФСБ России заявили, что в оккупированом Россией крымском городе Керчь двое подростков 2003 и 2004 годов рождения готовили террористические акты в двух образовательных учреждениях.
Согласно заявлению, подростки якобы являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.
Российские силовики утверждают, что в ходе обысков в домах подростков были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, компоненты для изготовления взрывчатых веществ.
Как отметили в ФСБ, "в ноябре 2018 года с одним из задержанных по факту размещения им в соцсетях одобрительных комментариев под статьями о совершенном преступлении проводились профилактические беседы, несмотря на это, в дальнейшем он вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся упомянутый Владислав Росляков".
На опубликованном ФСБ видео один из задержанных подростков говорит, что готовил взрыв в школе. Второй молодой человек на видео рассказывает, что они убивали котов.
Напомним:
- 17 октября 2018 года в керченском колледже произошел взрыв и стрельба, в результате чего 21 человек погиб, около 50 получили ранения.
- По данным российского следствия, стрельбу и взрыв устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков.
- После стрельбы по людям Росляков покончил с собой. Позже в его вещах нашли взрывчатку.
- Ранее сообщалось, что российские силовики рассматривают версию о том, что Росляков мог бытьне один.
- Также российские правоохранители заявляли, что Росляков готовил нападение 2 года.