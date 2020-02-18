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Оккупанты в Крыму схватили двух подростков: говорят, последователи "керченского стрелка"

Вторник, 18 февраля 2020, 16:26
Оккупанты в Крыму схватили двух подростков: говорят, последователи керченского стрелка

Незаконно находящиеся в оккупированном Крыму российские силовики схватили двух подростков, которые якобы готовили  теракты в школах Керчи.

Источник: российское информационное агентство ТАСС

Детали: В ФСБ России заявили, что в оккупированом Россией крымском городе Керчь двое подростков 2003 и 2004 годов рождения готовили террористические акты в двух образовательных учреждениях.

Согласно заявлению, подростки якобы являются сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Российские силовики утверждают, что в ходе обысков в домах подростков были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Как отметили в ФСБ, "в ноябре 2018 года с одним из задержанных по факту размещения им в соцсетях одобрительных комментариев под статьями о совершенном преступлении проводились профилактические беседы, несмотря на это, в дальнейшем он вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся упомянутый Владислав Росляков".

На опубликованном ФСБ видео один из задержанных подростков говорит, что готовил взрыв в школе. Второй молодой человек на видео рассказывает, что они убивали котов.

Напомним:

  • 17 октября 2018 года в керченском колледже произошел взрыв и стрельба, в результате чего 21 человек погиб, около 50 получили ранения.
  • По данным российского следствия, стрельбу и взрыв устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков.
  • После стрельбы по людям Росляков покончил с собой. Позже в его вещах нашли взрывчатку. 
  • Ранее сообщалось, что российские силовики рассматривают версию о том, что Росляков мог бытьне один.
  • Также российские правоохранители заявляли, что Росляков готовил нападение 2 года.

Темы: Крымоккупация
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