Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти порахували, яку компенсацію має виплатити Україна за Крим – росЗМІ

Вівторок, 18 лютого 2020, 20:26
Окупанти порахували, яку компенсацію має виплатити Україна за Крим – росЗМІ

Окупанти Автономної Республіки Крим оцінили матеріальні збитки економіці півострова у складі України в кількасот мільярдів доларів.

ДжерелоРИА новости з посиланням на окупаційну владу

Деталі: У березні 2019 року Держдума РФ доручила порахувати економічні втрати від перебування Криму у складі України після розвалу СРСР та під час окупації Криму Росією, щоб вимагати від Києва відшкодування.

Окупаційна влада півострова заявила, що компенсації збитків, зокрема, від "створення Україною водної та продовольчої блокад, повного знеструмлення півострова" обчислюються "сотнями мільярдів доларів".

Що передувало: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу. Згодом він вибачився за "вирвані з контексту" слова.

Водночас 4 лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Жодної води до деокупації".

Читайте такожОлег Сенцов: Це не біль, це просто бажання зробити все правильно – повернути Крим і покарати агресора

Передісторія:

  • Восени 2013 року в Україні почався Євромайдан, потім названий Революцією Гідності.
  • Масові протести в лютому 2014 року завершилися зміною влади, а Росія в цей час анексувала Крим і спровокувала збройний конфлікт на сході України.

Теми: окупаціяКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
окупація
Росіяни готують "штурм" ЗАЕС під чужим прапором – розвідка 
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: