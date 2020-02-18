Окупанти порахували, яку компенсацію має виплатити Україна за Крим – росЗМІ

Окупанти Автономної Республіки Крим оцінили матеріальні збитки економіці півострова у складі України в кількасот мільярдів доларів.

Джерело: РИА новости з посиланням на окупаційну владу

Деталі: У березні 2019 року Держдума РФ доручила порахувати економічні втрати від перебування Криму у складі України після розвалу СРСР та під час окупації Криму Росією, щоб вимагати від Києва відшкодування.

Окупаційна влада півострова заявила, що компенсації збитків, зокрема, від "створення Україною водної та продовольчої блокад, повного знеструмлення півострова" обчислюються "сотнями мільярдів доларів".

Що передувало: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу. Згодом він вибачився за "вирвані з контексту" слова.

Водночас 4 лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Жодної води до деокупації".

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