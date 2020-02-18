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Оккупанты посчитали компенсацию от Украины за Крым – росСМИ

Вторник, 18 февраля 2020, 20:26
Оккупанты посчитали компенсацию от Украины за Крым – росСМИ

Оккупанты Автономной Республики Крым оценили материальный ущерб экономике полуострова от нахождения в составе Украины в сотнях миллиардов долларов.

Источник: РИА новости со ссылкой на оккупационные власти

Детали: В марте 2019 года Госдума поручила посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины после развала СССР и во время оккупации Крыма Россией, чтобы потребовать от Киева их возмещения.

Оккупационные власти полуострова заявили, что компенсации ущерба от действий властей Украины, в частности, "по созданию водной и продовольственной блокад, полному обесточиванию полуострова" исчисляются "сотнями миллиардов долларов".

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой" сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Впоследствии он извинился за "вырванные из контекста" слова.

В то же время, 4 февраля постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил: "Никакой воды до деоккупации".

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Предыстория:

  • Осенью 2013 года в Украине начался Евромайдан, затем названный Революцией Достоинства.
  • Массовые протесты в феврале 2014 года завершились сменой власти, а Россия в это время аннексировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины.

Темы: оккупацияКрымРосcия
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