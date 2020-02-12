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Арахамія вибачився за слова про воду в Крим і зауважив: Вирвані з контексту

Середа, 12 лютого 2020, 17:25
Арахамія вибачився за слова про воду в Крим і зауважив: Вирвані з контексту
РБК-Україна

Лідер фракції "Слуга народу" приніс вибачення тим, кого могла образити його позиція, що в обмін на Донбас Україна могла б відновити водопостачання в окупований Крим.

Джерело: пост Арахамії у Facebook

Пряма мова: "Окремо хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть попри те, що вони були вирвані з загального контексту і насправді були трактовкою припущень, озвучених не мною".

Деталі: Депутат звернув увагу, що ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не його, вона прозвучала в питанні ведучого телеканалу "Прямий". Арахамія ж лише відповів на нього і висловив свою власну думку, а не позицію своєї партії.

Пряма мова: "Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі повторив, що це моя особиста позиція…

Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням, як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє

Я дуже люблю Крим, і ми ніколи не допустимо будь-яких форм легалізації незаконної анексії наших територій. Крим був, є і буде частиною України".

Деталі: Арахамія наголосив, що в його фракції ніколи не порушувалось питання про відновлення водопостачання до Криму. А позиція політсили була і залишається незмінною –Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою "ми будемо добиватися всіма законними способами".

Що передувало:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.
  • Новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.
  • Водночас 4 лютого постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив: "Жодної води до деокупації".
  • Коментуючи заяву Арахамії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що пустити воду в окупований Крим означає здати Росії півмільйона кримських татар.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Крим не може бути об'єктом будь-якого "розміну", в тому числі заради подачі води на півострів з боку України.

Українська правда

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Теми: АрахаміяКримДонбас
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