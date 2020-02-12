Арахамія вибачився за слова про воду в Крим і зауважив: Вирвані з контексту

Лідер фракції "Слуга народу" приніс вибачення тим, кого могла образити його позиція, що в обмін на Донбас Україна могла б відновити водопостачання в окупований Крим.

Джерело: пост Арахамії у Facebook

Пряма мова: "Окремо хочу принести вибачення громадянам України, переселенцям, кримчанам, яких могли образити мої слова, навіть попри те, що вони були вирвані з загального контексту і насправді були трактовкою припущень, озвучених не мною".

Деталі: Депутат звернув увагу, що ідея про відновлення постачання води на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не його, вона прозвучала в питанні ведучого телеканалу "Прямий". Арахамія ж лише відповів на нього і висловив свою власну думку, а не позицію своєї партії.

Пряма мова: "Питання було сформульовано так, ніби альтернативних варіантів не існує, і я відповів, що вважатиму це достатнім компромісом. І тричі повторив, що це моя особиста позиція…

Сьогодні, коли я не в прямому ефірі, я скажу, що за таким нібито простим питанням, як вода, стоїть серйозний юридичний і дипломатичний зміст. І на нього не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. І нехай це буде для мене наукою на майбутнє

Я дуже люблю Крим, і ми ніколи не допустимо будь-яких форм легалізації незаконної анексії наших територій. Крим був, є і буде частиною України".

Деталі: Арахамія наголосив, що в його фракції ніколи не порушувалось питання про відновлення водопостачання до Криму. А позиція політсили була і залишається незмінною –Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою "ми будемо добиватися всіма законними способами".

Що передувало: