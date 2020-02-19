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Країни ЄС у Радбезі ООН виступили із заявою на підтримку України

Середа, 19 лютого 2020, 02:33
Країни ЄС у Радбезі ООН виступили із заявою на підтримку України

Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща виступили із заявою на підтримку України.

Джерело: заяву зачитав постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, повідомляє Укрінформ

Дослівно: "Країни ЄС – нинішні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща цілковито підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, — ідеться в заяві. — Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей".

Деталі: У заяві відзначається, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку самопроголошених так званих "ДНР" та "ЛНР", порушує фундаментальні принципи міжнародного права, внаслідок чого 3,5 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги та захисту.

У заяві також зазначається, що результати саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року мають лежати в основі подальшої роботи з вирішення конфлікту.

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.

У Північноатлантичному альянсі заявили, що продовжують закликати Росію вивести свої війська з Донбасу та припинити підтримку сепаратистів.

Під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, представниця США звинуватила Росію у зриві Мінських домовленостей.

Теми: ООНРосіявійнаДонбас
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