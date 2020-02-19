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Страны ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Среда, 19 февраля 2020, 02:33
Страны ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили с заявлением в поддержку Украины.

Источник: заявление зачитал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, сообщает Укринформ

Дословно: "Страны ЕС - нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, - говорится в заявлении. - Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Детали: В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР", нарушает фундаментальные принципы международного права, в результате чего 3,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защиты.

В заявлении также отмечается, что результаты саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 должны лежать в основе дальнейшей работы по решению конфликта.

Что было ранее: Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вильного вблизи Золотого. В бою Украина понесла потери.

В Североатлантическом альянсе заявили, что продолжают призывать Россию вывести свои войска с Донбасса и прекратить поддержку сепаратистов.

Во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, представительница США обвинила Россию в срыве Минских договоренностей.

Темы: ООНРосcиявойнаДонбасс
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