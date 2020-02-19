Коронавірус Covid-19: успішно завершили лікування майже 15 000 людей

562 перегляди
Середа, 19 лютого 2020, 05:10

Внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 2009 осіб. Успішно вилікувались від вірусу 14 532 людини.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Наразі кількість підтверджених випадків захворювання становить 75 198.

Що передувало: Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Микола Донєв,УП
Теми: коронавірус Китай


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Скалецька повідомила про "три безпечні місця" для евакуйованих з Уханя 18 лютого 2020, 23:32
Паніка через коронавірус: на Тернопільщині влаштували мітинг протесту 18 лютого 2020, 18:46
Коронавірус: МОЗ досі не визначився, куди відправляти евакуйованих з Уханя 18 лютого 2020, 18:24
Усі новини
Головні новини
Стало відомо ім’я загиблого в ранковому бою на Донбасі
Єрмак: Атака в п'яту річницю Дебальцевської трагедії – особливий цинізм
Колишній військовий розповів, чому бойовики пішли у наступ на Луганщині
НАБУ назвало таємницею причину візиту Ахметова в бюро
Усі новини
думка

Хочеться і колеться. Чому секс утрьох підходить не всім – пояснюють експерти

Фотопроект

18 пар очей, від яких неможливо відірвати погляд

психологія

Чому робота в вихідні шкодить здоров'ю? Розповідають експерти