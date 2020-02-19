Коронавірус Covid-19: успішно завершили лікування майже 15 000 людей

Внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 2009 осіб. Успішно вилікувались від вірусу 14 532 людини.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Наразі кількість підтверджених випадків захворювання становить 75 198.

Що передувало: Китайський суд вирішив, що навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

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