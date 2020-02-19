Коронавирус Covid-19: успешно завершили лечение почти 15 000 людей

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Среда, 19 февраля 2020, 05:10

Вследствие заражения коронавирусом Covid-19 умерли 2009 человека, вылечились и были выписаны из больницы 14 532 человека.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Детали: Количество подтвержденных случаев заболевания составляет 75 198.

Что предшествовало: Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Николай Донев, УП
Темы: коронавирус Китай


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