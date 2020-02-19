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Політв’язень Семена прибув із Криму до Києва

Середа, 19 лютого 2020, 08:25
Політв’язень Семена прибув із Криму до Києва

Кримський журналіст, політв’язень Микола Семена прибув до Києва з анексованого Росією Криму.

Джерело: Twitter журналістки Наталі Гуменюк, Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Пряма мова Семени: "Дочка проводжала. Ми всі дуже хвилювалися, що можуть не випустити. Але вони не знайшли приводу для цього, все обійшлося. Переглянули всі речі, просвітили все своїми апаратами – все обійшлося досить мирно".

Деталі: Семена розповів, що на Херсонщині його зустрічали і чиновники Херсонської адміністрації, і представники Меджлісу кримськотатарського народу.

У Києві Семену зустрічали звільнений у жовтні 2017 року Ільмі Умеров, журналісти і працівники Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Пряма мова омбудсмена Людмили Денісової: "За розпорядженням президента України кримський журналіст отримає необхідне висококваліфіковане лікування на базі державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини "Державного управління справами".

Крім того, після проходження курсу лікування та реабілітації він отримає соціальне забезпечення від держави у повному обсязі".

Передісторія:

  • У 2017 році суд анексованого Криму засудив Миколу Семену до 2,5 років умовно за статтю, в якій він нібито "публічно закликав до порушення територіальної цілісності Росії".
  • У 2018 році Семену включили в "список на обмін".
  • У січні 2019 року "суд" у Сімферополі розглянув і задовольнив клопотання адвоката Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.
  • 18 лютого 2020 року Семена виїхав із Криму на материкову частину України.

Українська правда, доповнено

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Теми: політв'язніКрим
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