Політв’язень Семена прибув із Криму до Києва

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Середа, 19 лютого 2020, 09:25

Кримський журналіст, політв’язень Микола Семена прибув до Києва з анексованого Росією Криму.

Джерело: Twitter журналістки Наталі Гуменюк, Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Пряма мова Семени: "Дочка проводжала. Ми всі дуже хвилювалися, що можуть не випустити. Але вони не знайшли приводу для цього, все обійшлося. Переглянули всі речі, просвітили все своїми апаратами – все обійшлося досить мирно".

Деталі: Семена розповів, що на Херсонщині його зустрічали і чиновники Херсонської адміністрації, і представники Меджлісу кримськотатарського народу.

У Києві Семену зустрічали і журналісти, і працівники Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Теми: політв'язні Крим


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