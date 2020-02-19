Політв’язень Семена прибув із Криму до Києва

Кримський журналіст, політв’язень Микола Семена прибув до Києва з анексованого Росією Криму.

Джерело: Twitter журналістки Наталі Гуменюк, Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Legendary Crimean journalist Mykolaivka Semena who for almost 4 years wasn’t allowed to work. He was allowed but in fact forced to leave. He has just arrived to Kyiv. pic.twitter.com/SWXRrgNUS9 — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) February 19, 2020

Пряма мова Семени: "Дочка проводжала. Ми всі дуже хвилювалися, що можуть не випустити. Але вони не знайшли приводу для цього, все обійшлося. Переглянули всі речі, просвітили все своїми апаратами – все обійшлося досить мирно".

Микола Семена. Вже не в рідному Криму. Але з нами. Чекали pic.twitter.com/QMJWtbIv0U — Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) February 19, 2020

Деталі: Семена розповів, що на Херсонщині його зустрічали і чиновники Херсонської адміністрації, і представники Меджлісу кримськотатарського народу.

У Києві Семену зустрічали і журналісти, і працівники Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини.