Політв’язень Семена прибув із Криму до Києва
Кримський журналіст, політв’язень Микола Семена прибув до Києва з анексованого Росією Криму.
Джерело: Twitter журналістки Наталі Гуменюк, Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової
Legendary Crimean journalist Mykolaivka Semena who for almost 4 years wasn’t allowed to work. He was allowed but in fact forced to leave. He has just arrived to Kyiv. pic.twitter.com/SWXRrgNUS9— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) February 19, 2020
Пряма мова Семени: "Дочка проводжала. Ми всі дуже хвилювалися, що можуть не випустити. Але вони не знайшли приводу для цього, все обійшлося. Переглянули всі речі, просвітили все своїми апаратами – все обійшлося досить мирно".
Микола Семена. Вже не в рідному Криму. Але з нами. Чекали pic.twitter.com/QMJWtbIv0U— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) February 19, 2020
Деталі: Семена розповів, що на Херсонщині його зустрічали і чиновники Херсонської адміністрації, і представники Меджлісу кримськотатарського народу.
У Києві Семену зустрічали звільнений у жовтні 2017 року Ільмі Умеров, журналісти і працівники Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Пряма мова омбудсмена Людмили Денісової: "За розпорядженням президента України кримський журналіст отримає необхідне висококваліфіковане лікування на базі державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини "Державного управління справами".
Крім того, після проходження курсу лікування та реабілітації він отримає соціальне забезпечення від держави у повному обсязі".
Передісторія:
- У 2017 році суд анексованого Криму засудив Миколу Семену до 2,5 років умовно за статтю, в якій він нібито "публічно закликав до порушення територіальної цілісності Росії".
- У 2018 році Семену включили в "список на обмін".
- У січні 2019 року "суд" у Сімферополі розглянув і задовольнив клопотання адвоката Семени про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.
- 18 лютого 2020 року Семена виїхав із Криму на материкову частину України.