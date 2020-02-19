Политзаключенный Семена прибыл из Крыма в Киев
Крымский журналист, политзаключенный Николай Семена прибыл в Киев из аннексированного Россией Крыма.
Источник: Twitter журналистки Натальи Гуменюк, Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой.
Legendary Crimean journalist Mykolaivka Semena who for almost 4 years wasn’t allowed to work. He was allowed but in fact forced to leave. He has just arrived to Kyiv. pic.twitter.com/SWXRrgNUS9— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) February 19, 2020
Прямая речь Семены: "Дочка провожала. Мы все очень волновались, что могут не выпустить. Но они не нашли повода для этого, все обошлось. Пересмотрели все вещи, просветили все своими аппаратами – все обошлось достаточно мирно"
Микола Семена. Вже не в рідному Криму. Але з нами. Чекали pic.twitter.com/QMJWtbIv0U— Nataliya Gumenyuk (@ngumenyuk) February 19, 2020
Детали: Семена рассказал, что на Херсонщине его встречали и чиновники Херсонской администрации и представители Меджлиса крымскотатарского народа.
В Киеве Семену встречали освобожденный в октябре 2017 года Ильми Умеров, журналисты и работники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Прямая речь омбудсмена Людмилы Денисовой: "По распоряжению президента Украины крымский журналист получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины "Государственного управления делами".
Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме".
Предыстория:
- В 2017 году суд аннексированного Крыма приговорил Николая Семену к 2,5 годам условно за статью, в которой он якобы "публично призывал к нарушению территориальной целостности России".
- В 2018 году Семену включили в "список на обмен".
- В января 2019 года "суд" в Симферополе рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.
- 18 февраля 2020 года Семена выехал из Крыма на материковую часть Украины.