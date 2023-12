Политзаключенный Семена прибыл из Крыма в Киев

Крымский журналист, политзаключенный Николай Семена прибыл в Киев из аннексированного Россией Крыма.

Источник: Twitter журналистки Натальи Гуменюк, Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой.

Legendary Crimean journalist Mykolaivka Semena who for almost 4 years wasn’t allowed to work. He was allowed but in fact forced to leave. He has just arrived to Kyiv. pic.twitter.com/SWXRrgNUS9