Данілов розказав, чому бойовики не погоджують наступні ділянки розведення

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Середа, 19 лютого 2020, 11:45

Бойовики підконтрольних Росії збройних формувань на Донбасі не хочуть відступати від зайнятих позицій на ділянках розведення військ, про яке було домовлено під час зустрічі президентів у "нормандському форматі".

Джерело: інтерв’ю Данілова телеканалу Україна 24

Пряма мова: "Аргументи суто військові. Кожна сторона має бажання тримати свої позиції. Ми виходимо більше з гуманітарних питань… А та сторона дивиться на все це з боку військового процесу і для них це є принципові речі".

Деталі: Данілов розказав, що бойовики не хочуть відводити війська біля Станиці Луганської та Новоселівки-2, де війська треба розвести для створення гуманітарних коридорів, щоб громадяни могли вільно пересуватися.

Що було раніше: Під час зустрічі президентів "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року було погоджено, що на  Донбасі має відбутися розведення військ ще на трьох ділянках.

Українська сторона в ТКГ запропонувала здійснити розведення в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселівки Другої та біля КПВВ "Гнутове".

12 лютого на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську "практично погодили" розведення в районі Гнутового.

Теми: Розведення сил Донбас РНБО


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