Данілов розказав, чому бойовики не погоджують наступні ділянки розведення

Бойовики підконтрольних Росії збройних формувань на Донбасі не хочуть відступати від зайнятих позицій на ділянках розведення військ, про яке було домовлено під час зустрічі президентів у "нормандському форматі".

Джерело: інтерв’ю Данілова телеканалу Україна 24

Пряма мова: "Аргументи суто військові. Кожна сторона має бажання тримати свої позиції. Ми виходимо більше з гуманітарних питань… А та сторона дивиться на все це з боку військового процесу і для них це є принципові речі".

Деталі: Данілов розказав, що бойовики не хочуть відводити війська біля Станиці Луганської та Новоселівки-2, де війська треба розвести для створення гуманітарних коридорів, щоб громадяни могли вільно пересуватися.

Що було раніше: Під час зустрічі президентів "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року було погоджено, що на Донбасі має відбутися розведення військ ще на трьох ділянках.

Українська сторона в ТКГ запропонувала здійснити розведення в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселівки Другої та біля КПВВ "Гнутове".

12 лютого на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську "практично погодили" розведення в районі Гнутового.