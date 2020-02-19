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Данилов рассказал, почему боевики не согласовывают следующие участки разведения

Среда, 19 февраля 2020, 10:45
Данилов рассказал, почему боевики не согласовывают следующие участки разведения

Боевики подконтрольных России вооруженных формирований на Донбассе не хотят отступать от занятых позиций на участках разведения войск, о котором была достигнута договоренность во время встречи президентов в "нормандском формате".

Источник: интервью Данилова телеканалу Украина 24

Прямая речь: "Аргументы чисто военные. Каждая сторона желает держать свои позиции. Мы исходим больше их гуманитарных вопросов ... А та сторона смотрит на все это со стороны военного процесса и для них это принципиальные вещи".

Детали: Данилов рассказал, что боевики не хотят отводить войска у Станицы Луганской и Новоселовки-2, где войска надо развести для создания гуманитарных коридоров, чтобы граждане могли свободно передвигаться.

Что было раньше: Во время встречи президентов "нормандской четверки" 9 декабря 2019 было согласовано, что на Донбассе должно состояться разведение войск еще на трех участках.

Украинская сторона в ТКГ предложила осуществить разведение в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовка Второй и у КПВВ "Гнутово".

12 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске "практически согласовали" разведение в районе Гнутово.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разведение силДонбассСНБО
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