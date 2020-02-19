Ще в одній країні виявили коронавірус
Середа, 19 лютого 2020, 13:26
Влада Ірану підтвердила два випадки нового коронавірусу Covid-19, першого в країні.
Джерело: Радіо Свобода за посиланням на напівофіційне інформаційне агентство ISNA
Деталі: Випадки інфікування в Ірані були підтверджені за останні два дні.
Їх зафіксували, зокрема, в центральній провінції Кум. Повідомляється, що двох хворих помістили на карантин.
Наразі медики проводять низку аналізів, про результати яких влада обіцяє заявити пізніше.
Заходи інфекційної безпеки посилено в аеропортах Ірану.
Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю
Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- Новий коронавірус почав поширюватися у китайському місті Ухань, провінція Хубей, у грудні 2019 року.
- Ним заразилися вже понад 75 тисяч осіб (74 тисяч з них – у самому Китаї), внаслідок зараження Covid-2019 померли понад 2 тисячі осіб, а вилікувались 14,5 тисяч осіб.
- 19 лютого, в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.