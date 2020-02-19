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Ще в одній країні виявили коронавірус

Середа, 19 лютого 2020, 13:26
Ще в одній країні виявили коронавірус

Влада Ірану підтвердила два випадки нового коронавірусу Covid-19, першого в країні.

Джерело: Радіо Свобода за посиланням на напівофіційне інформаційне агентство ISNA

Деталі: Випадки інфікування в Ірані були підтверджені за останні два дні.

Їх зафіксували, зокрема, в центральній провінції Кум. Повідомляється, що двох хворих помістили на карантин.

Наразі медики проводять низку аналізів, про результати яких влада обіцяє заявити пізніше.

Заходи інфекційної безпеки посилено в аеропортах Ірану.

Знати більше: Літак на дезінфекцію, людей в окремі кімнати на 14 днів: якою буде евакуація українців з Китаю

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Новий коронавірус почав поширюватися у китайському місті Ухань, провінція Хубей, у грудні 2019 року.
  • Ним заразилися вже понад 75 тисяч осіб (74 тисяч з них – у самому Китаї), внаслідок зараження Covid-2019 померли понад 2 тисячі осіб, а вилікувались 14,5 тисяч осіб.
  • 19 лютого, в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

Теми: коронавірус
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