Ще в одній країні виявили коронавірус

Влада Ірану підтвердила два випадки нового коронавірусу Covid-19, першого в країні.

Джерело: Радіо Свобода за посиланням на напівофіційне інформаційне агентство ISNA

Деталі: Випадки інфікування в Ірані були підтверджені за останні два дні.

Їх зафіксували, зокрема, в центральній провінції Кум. Повідомляється, що двох хворих помістили на карантин.

Наразі медики проводять низку аналізів, про результати яких влада обіцяє заявити пізніше.

Заходи інфекційної безпеки посилено в аеропортах Ірану.

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