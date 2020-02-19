Еще в одной стране обнаружили коронавирус

Власти Ирана подтвердили два случая нового коронавируса Covid-19, первого в стране.

Источник: Радио Свобода по ссылке на полуофициальное информационное агентство ISNA

Детали: Случаи инфицирования в Иране были подтверждены за последние два дня.

Их зафиксировали, в частности, в центральной провинции Кум. Сообщается, что двое больных поместили на карантин.

Сейчас медики проводят ряд анализов, о результатах которых власти обещают заявить позже.

Мероприятия инфекционной безопасности усилены в аэропортах Ирана.

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