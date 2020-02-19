На Донбасі 7 обстрілів, працюють снайпери, один боєць поранений

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Середа, 19 лютого 2020, 19:17

Російської Федерації 19 лютого 7 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Джерело: ООС

Деталі: Російські окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Штаб зафіксував активність снайперської пари.

Бойовики обстрілювали українські позиції неподалік Мар’їнки, Лебединського, Славного, Василівки, Широкиного, в районі населеного пункту Луганське, поруч з Оріховим.

18 лютого бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, один військовий загинув.

За даними розвідки, зі сторони противника четверо загинули та ще 6 отримали важкі поранення.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі війна


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