На Донбассе 7 обстрелов, работают снайперы, один боец ​​ранен

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Среда, 19 февраля 2020, 19:17

Вооруженные формирования России 19 февраля 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Источник: ООС

Детали: Российские оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал активность снайперской пары.

Боевики обстреливали украинские позиции неподалеку Марьинки, Лебединского, Славного, Васильевки, Широкино, в районе населенного пункта Луганское, рядом с Орехово.

18 февраля боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, один военный погиб.

По данным разведки, со стороны противника четверо погибли и 6 получили тяжелые ранения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе война


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