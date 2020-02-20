Польські журналісти висловились на підтримку телеканалу ATR
Асоціація польських журналістів (SDP) висловила підтримку кримськотатарському телеканалу ATR, який нещодавно заявив про блокування його рахунків і фінансування.
Джерело: SDP
Деталі: Як йдеться в заяві Асоціації, кримськотатарський телеканал є надійним джерелом інформації про ситуацію в окупованою Росією Криму. Журналісти зазначають, що ATR є важливим для кримських татар з огляду на російську агресію та репресії з боку Росії.
Окрім того, SDP наголосила на небезпеці, на яку наражаються журналісти, які співпрацюють з ATR на окупованому півострові. Багато з них вже поплатись за свою роботу обмеженням волі, йдеться в заяві Асоціації.
Що передувало: 10 лютого кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.
Передісторія:
- Кримськотатарський телеканал ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України
- Наприкінці січня гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.
- За словами Іслямова, через проблеми із фінансуванням канал на 90% скоротив виробництво власних програм, скорочено 45% колективу, скорочено випуски новин і припинено прямі ефіри.