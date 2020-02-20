Асоціація польських журналістів (SDP) висловила підтримку кримськотатарському телеканалу ATR, який нещодавно заявив про блокування його рахунків і фінансування.

Джерело: SDP

Деталі: Як йдеться в заяві Асоціації, кримськотатарський телеканал є надійним джерелом інформації про ситуацію в окупованою Росією Криму. Журналісти зазначають, що ATR є важливим для кримських татар з огляду на російську агресію та репресії з боку Росії.

Окрім того, SDP наголосила на небезпеці, на яку наражаються журналісти, які співпрацюють з ATR на окупованому півострові. Багато з них вже поплатись за свою роботу обмеженням волі, йдеться в заяві Асоціації.

Що передувало: 10 лютого кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.

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