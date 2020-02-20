Польські журналісти висловилось на підтримку телеканалу ATR

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Четвер, 20 лютого 2020, 03:40

Асоціація польських журналістів (SDP) висловила підтримку кримськотатарському телеканалу ATR, який нещодавно заявив про блокування його рахунків і фінансування.

Джерело: SDP

Деталі: Як йдеться в заяві Асоціації, кримськотатарський телеканал є надійним джерелом інформації про ситуацію в окупованою Росією Криму. Журналісти зазначають, що ATR є важливим для кримських татар з огляду на російську агресію та репресії з боку Росії. 

Окрім того, SDP наголосила на небезпеці, на яку наражаються журналісти, які співпрацюють з ATR на окупованому півострові. Багато з них вже поплатись за свою роботу обмеженням волі, йдеться в заяві Асоціації. 

Що передувало: 10 лютого кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету.

Передісторія:

  • Кримськотатарський телеканал ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України
  • Наприкінці січня гендиректор ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал може закритися через призупинення фінансової підтримки з державного бюджету.
  • За словами Іслямова, через проблеми із фінансуванням канал на 90% скоротив виробництво власних програм, скорочено 45% колективу, скорочено випуски новин і припинено прямі ефіри.

Українська правда
Теми: ЗМІ медіа Крим кримські татари


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