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Польские журналисты высказались в поддержку телеканала ATR

Четверг, 20 февраля 2020, 02:40

Ассоциация польских журналистов (SDP) выразила поддержку крымскотатарскому телеканалу ATR, который недавно заявил о блокировании его счетов и финансирования.

Источник: SDP

Детали: Как говорится в заявлении Ассоциации, крымскотатарский телеканал является надежным источником информации о ситуации в оккупированной Россией Крыму. Журналисты отмечают, что ATR также очень важный для крымских татар, учитывая российскую агрессию и репрессии со стороны России.

Кроме того, SDP отметила опасность, которой подвергаются журналисты, что сотрудничают с ATR на оккупированном полуострове. Многие из них уже поплатились за свою работу ограничением свободы, говорится в заявлении Ассоциации.

Что предшествовало: 10 февраля крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировании своих счетов и финансирования из госбюджета.

Предыстория: 

  • Крымскотатарский телеканал ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины. 
  • В конце января 2020 г. гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета.
  • По словам Ислямова, из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.

Украинская правда
Темы: СМИмедиаКрымкрымские татары
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