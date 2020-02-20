Польские журналисты высказались в поддержку телеканала ATR

Ассоциация польских журналистов (SDP) выразила поддержку крымскотатарскому телеканалу ATR, который недавно заявил о блокировании его счетов и финансирования.

Источник: SDP

Детали: Как говорится в заявлении Ассоциации, крымскотатарский телеканал является надежным источником информации о ситуации в оккупированной Россией Крыму. Журналисты отмечают, что ATR также очень важный для крымских татар, учитывая российскую агрессию и репрессии со стороны России.

Кроме того, SDP отметила опасность, которой подвергаются журналисты, что сотрудничают с ATR на оккупированном полуострове. Многие из них уже поплатились за свою работу ограничением свободы, говорится в заявлении Ассоциации.

Что предшествовало: 10 февраля крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировании своих счетов и финансирования из госбюджета.

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