Польские журналисты высказались в поддержку телеканала ATR
Ассоциация польских журналистов (SDP) выразила поддержку крымскотатарскому телеканалу ATR, который недавно заявил о блокировании его счетов и финансирования.
Источник: SDP
Детали: Как говорится в заявлении Ассоциации, крымскотатарский телеканал является надежным источником информации о ситуации в оккупированной Россией Крыму. Журналисты отмечают, что ATR также очень важный для крымских татар, учитывая российскую агрессию и репрессии со стороны России.
Кроме того, SDP отметила опасность, которой подвергаются журналисты, что сотрудничают с ATR на оккупированном полуострове. Многие из них уже поплатились за свою работу ограничением свободы, говорится в заявлении Ассоциации.
Что предшествовало: 10 февраля крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировании своих счетов и финансирования из госбюджета.
Предыстория:
- Крымскотатарский телеканал ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
- В конце января 2020 г. гендиректор ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал может закрыться из-за приостановления финансовой поддержки из госбюджета.
- По словам Ислямова, из-за проблем с финансированием канал на 90% сократил производство собственных программ, сокращено 45% коллектива, сокращены выпуски новостей и прекращены прямые эфиры.