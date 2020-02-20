Справи Майдану: ДБР хоче змінити закони, щоб покарати вбивць, які втекли в Росію

ДБР пропонує внести змінити у закони, щоб мати можливість покарати винних у вбивствах на Майдані, які втекли за кордон.

Джерело: відеозвернення т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової

Пряма мова: "Державне бюро розслідувань ініціювало законодавчі зміни, які дозволять притягнути всіх винних осіб до відповідальності, в тому числі тих, хто зараз переховується за кордоном"

Деталі: Венедіктова запевнила, що ДБР робитиме все, щоб справи, пов'язані з подіями Євромайдану, були доведені до "логічного і справедливого" завершення.

Вона не уточнила, які саме зміни до законодавства для цього потрібні.

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