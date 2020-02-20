Справи Майдану: ДБР хоче змінити закони, щоб покарати вбивць, які втекли в Росію
Четвер, 20 лютого 2020, 11:20
ДБР пропонує внести змінити у закони, щоб мати можливість покарати винних у вбивствах на Майдані, які втекли за кордон.
Джерело: відеозвернення т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової
Пряма мова: "Державне бюро розслідувань ініціювало законодавчі зміни, які дозволять притягнути всіх винних осіб до відповідальності, в тому числі тих, хто зараз переховується за кордоном"
Деталі: Венедіктова запевнила, що ДБР робитиме все, щоб справи, пов'язані з подіями Євромайдану, були доведені до "логічного і справедливого" завершення.
Вона не уточнила, які саме зміни до законодавства для цього потрібні.
Нагадаємо:
- У розстрілі учасників масових протестів на київському Майдані Незалежності звинувачують співробітників спецроти "Беркут".
- У 2014 році командир роти "Беркут" Дмитро Садовнік, якого суд відпустив під домашній арешт, втік в Росію.
- Згодом стало відомо, що РФ дала громадянство Садовніку та 9 ексбійцям спецроти, підозрюваним у розстрілі 48 активістів Євромайдану у лютому 2014 року.
- Ще 5 підозрюваних у вбивствах на Майдані ексберкутівців: Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Сергій Тамтура й Олександр Маринченко, які перебували під арештом, були передані бойовикам ОРДЛО 29 грудня 2019 року в рамках обміну полоненими.
- Двоє з них, Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які на відміну від решти, до обміну перебували під домашнім арештом, повернулися до Києва, заявивши, що хочуть "відновити чесне ім'я" спецпідрозділу "Беркут" у суді. Вони залишаються підсудними