Двоє обміняних ексберкутівців залишаються підсудними — Рябошапка
Двоє колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут" Олександр Маринченко і Сергій Тамтура, які повернулися до Києва після їх обміну до ОРДЛО, залишаються підсудними.
Джерело: Генпрокурор Руслан Рябошапка в етері програми "Свобода слова" на ICTV.
Пряма мова: "Справа зараз перебуває на стадії судового розгляду і відповідно ті люди, які були обміняні і які повернулися, як були підсудними, так ними й залишаються. Тобто процесуальний статус у них не змінився".
Деталі: За словами генпрокурора, ексберкутівці матимуть можливість у суді доводити свою невинуватість. А наступне судове засідання у цій справі відбудеться 17 березня.
Пряма мова: "Якщо вони з'являться до суду, то не буде підстав для зміни їм запобіжних заходів, якщо не з'являться, то ми реагуватимемо інакше".
Що було раніше: Двоє обміняних ексберкутівців повернулися до Києва.
Передісторія:
- 28 грудня Апеляційний суд Києва у суботу ввечері змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані ексберкутівцям.
- Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін до цього перебували під вартою, а Сергій Тамтура й Олександр Маринченко - під нічним та цілодобовим домашнім арештом.
- 29 грудня в рамках обміну Україна віддала бойовикам п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.