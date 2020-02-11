Двоє обміняних ексберкутівців залишаються підсудними — Рябошапка

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Вівторок, 11 лютого 2020, 02:15

Двоє колишніх працівників спецпідрозділу "Беркут" Олександр Маринченко і Сергій Тамтура, які повернулися до Києва після їх обміну до ОРДЛО, залишаються підсудними.

Джерело: Генпрокурор Руслан Рябошапка в етері програми "Свобода слова" на ICTV.

Пряма мова: "Справа зараз перебуває на стадії судового розгляду і відповідно ті люди, які були обміняні і які повернулися, як були підсудними, так ними й залишаються. Тобто процесуальний статус у них не змінився".

Деталі: За словами генпрокурора, ексберкутівці матимуть можливість у суді доводити свою невинуватість. А наступне судове засідання у цій справі відбудеться 17 березня.

Пряма мова: "Якщо вони з'являться до суду, то не буде підстав для зміни їм запобіжних заходів, якщо не з'являться, то ми реагуватимемо інакше".

Що було раніше: Двоє обміняних ексберкутівців повернулися до Києва.

Передісторія:

  • 28 грудня Апеляційний суд Києва у суботу ввечері змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані ексберкутівцям.
  • Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін до цього перебували під вартою, а Сергій Тамтура й Олександр Маринченко - під нічним та цілодобовим домашнім арештом. 
  • 29 грудня в рамках обміну Україна віддала бойовикам п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

Микола Донєв
Теми: Рябошапка Беркут Майдан вбивство


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