Дела Майдана: ГБР хочет изменить законы, чтобы наказать убийц, сбежавших в Россию

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Четверг, 20 февраля 2020, 12:20

ГБР предлагает внести изменения в законы, чтобы иметь возможность наказать виновных в убийствах на Майдане, которые сбежали за границу.

Источник: видеообращение в.и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой

Прямая речь: "Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за рубежом"

Детали: Венедиктова заверила, что ГБР будет делать все, чтобы дела, связанные с событиями Евромайдана, были доведены до "логического и справедливого" завершения.

Она не уточнила, какие именно изменения в законодательство для этого нужны.

Напомним:

  • В расстреле участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости обвиняют сотрудников спецроты "Беркут".
  • В 2014 году командир роты "Беркут" Дмитрий Садовник, которого суд отпустил под домашний арест, бежал в Россию.
  • Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, подозреваемым в расстреле 48 активистов Евромайдана в феврале 2014 года.
  • Еще 5 подозреваемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев: Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которые находились под арестом, были переданы боевикам ОРДЛО 29 декабря 2019 в рамках обмена пленными.
  • Двое из них, Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые в отличие от остальных, до обмена находились под домашним арестом, вернулись в Киев, заявив, что хотят "восстановить честное имя" спецподразделения "Беркут" в суде. Они остаются подсудимыми.

Темы: Майдан ГБР Беркут законодательство


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