Дела Майдана: ГБР хочет изменить законы, чтобы наказать убийц, сбежавших в Россию

ГБР предлагает внести изменения в законы, чтобы иметь возможность наказать виновных в убийствах на Майдане, которые сбежали за границу.

Источник: видеообращение в.и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой

Прямая речь: "Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за рубежом"

Детали: Венедиктова заверила, что ГБР будет делать все, чтобы дела, связанные с событиями Евромайдана, были доведены до "логического и справедливого" завершения.

Она не уточнила, какие именно изменения в законодательство для этого нужны.

Напомним: