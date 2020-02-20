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Аваков об эвакуации из Китая: Все на борту здоровы, не надо впадать в истерику

Четверг, 20 февраля 2020, 11:24
Аваков об эвакуации из Китая: Все на борту здоровы, не надо впадать в истерику

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пассажиры чартера, прилетевшие из Китая из-за эпидемии коронавируса там, здоровы, – и призывает украинцев не паниковать и не протестовать против помещения их на карантин.

Источник: Аваков из аэропорта  "Борисполь", трансляция УНИАНа  

Прямая речь главы МВД: "45 граждан Украины и 27 граждан иностранных государств, плюс 22 члена экипажа, полицейские и врачи. Все эти люди сядут в специальные автобусы и поедут к месту, где будут проходить так называемую "обсервацию", в простонародье карантин.  

Я рад вам сказать, что все на борту здоровы. В Китае, когда проходили контроль, несколько человек сняли с рейса: мы их не взяли, потому что были подозрения у врачей о том, что они имеют повышенную температуру. По предварительно информации уже сейчас ясно, что эти люди все-таки не заражены были, просто имели недомогания.    

Все те, кто приехал сюда сейчас, здоровы, хорошо себя чувствуют, немного устали, Это информация прямо с борта самолета".

Детали: Аваков рассказал, что по решению правительственной комиссии чартер сел в аэропорту "Борисполь" на дозаправку, так как в Харькове был туман – и самолет не мог приземлиться.

Он надеется, что в Харьков самолет пройдет дезинфекционные процедуры "без всяких проблем", и люди доберутся в медучреждение Нацгвардии на "отдых и 14-дневный карантин".

Обращение Авакова к жителям Новых Санжар: "Не надо поддаваться панике, впадать в истерику. Не нужно верить ненужным слухам мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Вероятность каких-то последствий крайне невысокая.

Пожалуйста, не надо впадать в панику, противиться полицейским, устраивать истерические заседания и так дальше.  Полиция, Нацгвардия, Служба безопасности – все наши органы выполнят все необходимы функции".

Предыстория:

  • 19 февраля из Китая вылетели 73 человека: 45 украинцев и 28 иностранцев. Четверых людей из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка). Одна казахстанка сошла во время остановке в Алматы – поэтому в Украину прибыли 72 эвакуированных человека
  • Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.
  • Из-за информации, что эвакуированных людей повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.
  • По последним данным, вирусом Covid 2019 в мире заразились 75 751 человек (из них более 74,5 тысячи – в Китае), умерли от его последствий 2 130 человек, выздоровели от него 16 822 человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусАваков
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