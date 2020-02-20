Евакуація з Уханя: колона автобусів готується виїхати з Харкова

Колона з автобусів з евакуйованими із Китаю громадянами України та іноземних держав готується виїхати з Харкова до Полтавської області.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди"

Пряма мова: "63 людини вже в автобусах. Залишилися члени екіпажу. Багаж продезінфікований. Близько півгодини до виїзду колони".

Що передувало: Глава Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер у коментарі журналістам повідомив, що евакуйовані люди не будуть переміщатися по місту. Їх оглянуть лікарі та на п'яти автобусах повезуть до Полтавської області. Нацполіція забезпечить супровід евакуйованих.

Біля трапу літака інспектори прикордонного контролю провели ідентифікацію осіб та проставили відмітки в паспортні документи іноземців. Прикордонний контроль здійснювався у захисному спорядженні із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки.

Передісторія:

Вранці 20 лютого літак з евакуйованими приземлився в аеропорту "Бориспіль" під Києвом на дозаправку, потім полетів до Харкова. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту літака здорові. На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх доправлять на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області. Там люди упродовж 14 днів перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що МВС зробило все, щоб громадяни країни були захищені від потенційних загроз у зв'язку з евакуацією людей із Уханю.

Правоохоронці звернулися до місцевих жителів, які протестують проти розміщення евакуйованих на території Нових Санжар із закликом не піддаватися паніці та не вірити фейкам.

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