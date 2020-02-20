Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эвакуация из Уханя: колонна автобусов готовится выехать из Харькова

Четверг, 20 февраля 2020, 12:12
Эвакуация из Уханя: колонна автобусов готовится выехать из Харькова
ГСЧС

Колонна из автобусов с эвакуированными гражданами Украины и иностранных государств готовится выехать из Харькова в Полтавскую область.

Источник: Поинформированный собеседник "Украинской правды"

Прямая речь: "63 человека уже в автобусах. Остались члены экипажа. Багаж продезинфицирован. Около получаса до выезда колонны".

Что предшествовало: Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер в комментарии журналистам сообщил, что эвакуированные люди не будут перемещаться по городу. Их осмотрят врачи и на пяти автобусах повезут в Полтавскую область. Нацполиция обеспечит сопровождение эвакуированных.

У трапа самолета инспекторы пограничного контроля провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Предыстория:

  • Утром 20 февраля самолет с эвакуированными приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом на дозаправку, затем полетел в Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы. На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.
  • Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции их доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Там люди в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
  • Министр внутренних дел Арсений Аваков заверил, что МВД сделало все, чтобы граждане страны были защищены от потенциальных угроз в связи с эвакуацией людей из Уханя.
  • Правоохранители обратились к местным жителям, которые протестуют против размещения эвакуированных на территории Новых Санжар, с призывом не поддаваться панике и не верить фейкам.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: