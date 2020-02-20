Эвакуация из Уханя: колонна автобусов готовится выехать из Харькова

Колонна из автобусов с эвакуированными гражданами Украины и иностранных государств готовится выехать из Харькова в Полтавскую область.

Источник: Поинформированный собеседник "Украинской правды"

Прямая речь: "63 человека уже в автобусах. Остались члены экипажа. Багаж продезинфицирован. Около получаса до выезда колонны".

Что предшествовало: Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер в комментарии журналистам сообщил, что эвакуированные люди не будут перемещаться по городу. Их осмотрят врачи и на пяти автобусах повезут в Полтавскую область. Нацполиция обеспечит сопровождение эвакуированных.

У трапа самолета инспекторы пограничного контроля провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Предыстория:

Утром 20 февраля самолет с эвакуированными приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом на дозаправку, затем полетел в Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы. На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции их доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Там люди в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Министр внутренних дел Арсений Аваков заверил, что МВД сделало все, чтобы граждане страны были защищены от потенциальных угроз в связи с эвакуацией людей из Уханя.

Правоохранители обратились к местным жителям, которые протестуют против размещения эвакуированных на территории Новых Санжар, с призывом не поддаваться панике и не верить фейкам.

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