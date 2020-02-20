Мати Онищенка не прибула в суд, каже: неходяча

Вищий антикорупційний суд не зміг провести підготовче засідання за обвинуваченням матері екснародного депутата Олександра Онищенка Інеси Кадирової у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування.

Джерело: "Судовий репортер"

Деталі: Кадирова не з’явилась до суду, були присутні тільки двоє її адвокатів і прокурор.

Захисники пояснили, що обвинувачена є особою похилого віку і тяжко хворіє.

Адвокат Олег Іщенко сказав, що Кадирова не ходяча і навіть обвинувальний акт їй вручали за місцем проживання.

Адвокат Юлія Іщенко зачитала заяву Кадирової: "Стан мого здоров’є є незадовільним і фактично критичним і виражається у фізичній неможливості самостійного пересування. За останні більш як півроку я постійно перебувала і перебуваю в лікарнях… Численними діагнозами лікарів, перенесеним гострим інфарктом міокарда, переломом плечової кістки, деформацією колінного суглоба, я не маю можливості з’явитися в судове засідання".

Окрім цього один із суддів колегії Маркіян Галабала взяв самовідвід від розгляду справи. Він повідомив, що у 2016 його адвокатське бюро мало договір про надання правової допомоги народному депутату Олександру Онищенку. Кадирова є матір’ю Онищенка і звинувачується у скоєнні злочинів у співучасті з ним. Щоб у стороннього спостерігача не виникло сумнівів у неупередженості судді, Галабала взяв самовідвід.

Колегія суддів задовільнила відвід.

Тепер система авторозподілу має визначити нового суддю замість Галабали. Дата наступного засідання поки невідома.

Передісторія: