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Мати Онищенка не прибула в суд, каже: неходяча

Четвер, 20 лютого 2020, 12:51
Мати Онищенка не прибула в суд, каже: неходяча
Судовий репортер

Вищий антикорупційний суд не зміг провести підготовче засідання за обвинуваченням матері екснародного депутата Олександра Онищенка Інеси Кадирової у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування.

Джерело: "Судовий репортер"

Деталі: Кадирова не з’явилась до суду, були присутні тільки двоє її адвокатів і прокурор.

Захисники пояснили, що обвинувачена є особою похилого віку і тяжко хворіє.

Адвокат Олег Іщенко сказав, що Кадирова не ходяча і навіть обвинувальний акт їй вручали за місцем проживання.

Адвокат Юлія Іщенко зачитала заяву Кадирової: "Стан мого здоров’є є незадовільним і фактично критичним і виражається у фізичній неможливості самостійного пересування. За останні більш як півроку я постійно перебувала і перебуваю в лікарнях… Численними діагнозами лікарів, перенесеним гострим інфарктом міокарда, переломом плечової кістки, деформацією колінного суглоба, я не маю можливості з’явитися в судове засідання".

Окрім цього один із суддів колегії Маркіян Галабала взяв самовідвід від розгляду справи. Він повідомив, що у 2016 його адвокатське бюро мало договір про надання правової допомоги народному депутату Олександру Онищенку. Кадирова є матір’ю Онищенка і звинувачується у скоєнні злочинів у співучасті з ним. Щоб у стороннього спостерігача не виникло сумнівів у неупередженості судді, Галабала взяв самовідвід.

Колегія суддів задовільнила відвід.

Тепер система авторозподілу має визначити нового суддю замість Галабали. Дата наступного засідання поки невідома.

Передісторія:

  • У  серпні 2016 була Інесу Кадирову оголосили в міжнародний розшук у так званій "газовій справі". До листопада 2017 місцезнаходження жінки було невідоме. Згодом, за повідомленнями прес-служби НАБУ, її виявили в Іспанії, де також перебував і її син, тодішній народний депутат, Олександр Онищенко. Україна ініціювала їх екстрадицію. Лише в липні 2019 Кадирова повернулася на територію України.
  • За версією НАБУ, Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".
  • Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
  • Загалом детективи встановили причетність до участі у газовій схемі 29 осіб.
  • За останніми даними, Онищенко перебуває під вартою у відповідних органах Німеччини та чекає на рішення на екстрадиції в Україну. Водночас антикорупційний суд суд вирішив за можливе розглядати "газову справу" за відсутності Онищенка, але попередньо зробив перерву на два місяці і вислав йому повістку.

"Українська правда" у Threads

Теми: Онищенкосуд
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