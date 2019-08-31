Щодо матері Онищенка завершили розслідування

Джерело: прес-служба Національного антикорупційного бюро

НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої "газової схеми" у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

30 серпня підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Дослівно: Підозрювана є родичкою екс-народного депутата України, якого НАБУ та САП обвинувачують в організації згаданої "газової схеми". З серпня 2016 рок вона перебувала у міжнародному розшуку. 25 липня 2019 року цю особу затримали працівники ДП України в аеропорту "Бориспіль".

Деталі: Дії підозрюваної кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Загалом слідство встановило причетність до "газової схеми" 29 осіб. Наразі 3 особи перебувають у розшуку. 15 обвинувальних актів стосовно 25 осіб скеровано до суду, із них щодо 11 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Що було раніше: 25 липня в аеропорту "Бориспіль" затримали матір екс-народного депутата Олександра Онищенка Інессу Кадирову, їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

1 серпня мати Онищенка відпустили під особисте зобов’язання. За даними "Судового репортеру", відповідно до ухвали Солом'янського суду м.Києва, клопотання про зміну запобіжного заходу на менш суворий подав детектив НАБУ.

Інесса Кадирова не може відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, має повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Також вона має утримуватися від спілкування, що стосується обставин її справи, а також низки інших кримінальних проваджень із підозрюваними та визначеним колом осіб. Також їй сказали здати закордонний паспорт та інші документи для виїзду за межі України.

Історія питання: