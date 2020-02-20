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Мать Онищенко не явилась в суд, говорит: неходячяя

Четверг, 20 февраля 2020, 12:51
Мать Онищенко не явилась в суд, говорит: неходячяя
Судебный репортер

Высший антикоррупционный суд не смог провести подготовительное заседание по обвинению матери экс-народного депутата Александра Онищенко Инессы Кадыровой в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО "Укргаздвыдобування".

Источник: "Судебный репортер"

Детали: Кадырова не явилась в суд, присутствовали только двое ее адвокатов и прокурор.

Защитники пояснили, что обвиняемая является лицом преклонного возраста и тяжело болеет.

Адвокат Олег Ищенко сказал, что Кадырова не ходячая и даже обвинительный акт ей вручали по месту жительства.

Адвокат Юлия Ищенко зачитала заявление Кадыровой: "Состояние моего здоровье является неудовлетворительным и фактически критическим и выражается в физической невозможности самостоятельного передвижения. За последние более полугода я постоянно находилась и нахожусь в больницах... Многочисленными диагнозами врачей, перенесенным острым инфарктом миокарда, переломом плечевой кости, деформацией коленного сустава, у меня нет возможности явиться в судебное заседание".

Кроме этого один из судей коллегии Маркин Галабала взял самоотвод от рассмотрения дела. Он сообщил, что в 2016 году его адвокатское бюро имело договор об оказании правовой помощи народному депутату Александру Онищенко. Кадырова является матерью Онищенко и обвиняется в совершении преступлений в соучастии с ним. Чтобы у стороннего наблюдателя не возникло сомнений в беспристрастности судьи, Галабала взял самоотвод.

Коллегия судей отвод удовлетворила.

Теперь система автораспределения должен определить нового судью вместо Галабалы. Дата следующего заседания пока неизвестна.

Предыстория:

  • В августе 2016 года Инессу Кадырову объявили в международный розыск по так называемому "газовому делу". К ноябрю 2017 года местонахождение женщины было неизвестно. Впоследствии, по сообщениям пресс-службы НАБУ, ее обнаружили в Испании, где также находился и ее сын, тогдашний народный депутат Александр Онищенко. Украина инициировала их экстрадицию. Только в июле 2019 года Кадырова вернулась на территорию Украины.
  • По последним данным, Онищенко находится под стражей в соответствующих органах Германии и ждет решения относительно экстрадиции в Украину. В то же время антикоррупционный суд посчитал возможным рассматривать "газовое дело" при отсутствии Онищенко, но предварительно сделал перерыв на два месяца и выслал ему повестку.
  • По версии НАБУ, Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016-го противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздвыдобування".
  • В результате таких действий ПАО "Укргаздвыдобування" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.
  • В целом детективы установили причастность к участию в газовой схеме 29 человек.

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Темы: Онищенкосуд
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