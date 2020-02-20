Бій 18 лютого: українським військовим передали тіло загиблого бійця

Українським військовим повернули тіло загиблого 18 лютого під час бойового зіткнення в Луганській області військовослужбовця Максима Хітайлова.

Джерело: представник України в робочій групі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Геннадій Кузнєцов, якого цитує "Інтерфакс-Україна", пресцентр штабу ООС

Пряма мова: "Сьогодні на лінії розмежування в межах Луганської області відбулася передача тіла загиблого в результаті бойового зіткнення 18.02.2020 року захисника Вітчизни, солдата Хітайлова Максима Євгеновича 1997 року народження, а також останків, можливо, військовослужбовця Збройних сил України, який загинув під час бойових дій в районі Луганського аеропорту в 2014 році".

Деталі: Кузнєцов вказав, що повернення тіла та останків є результатом "активного діалогу сторін в рамках робочої групи з гуманітарних питань ТКГ і відновлення переговорного процесу у частині пошуку зниклих без вести".

Кузнєцов також висловив сподівання, що проведення відповідних експертних процедур дозволить отримати "нехай і дуже важку, але істину щодо особи, яку розшукують рідні".

За даними пресцентру штабу ООС, наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя.

Крім того у штабі називають ім'я українського військового, який загинув ще в 2014 році, та чиї останки були передані зараз: Тимощук Сергій Володимирович.

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