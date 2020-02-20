Бой 18 февраля: украинским военным передали тело погибшего бойца

Украинским военным вернули тело погибшего 18 февраля во время боевого столкновения в Луганской области военнослужащего Максима Хитайлова.

Источник: представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Геннадий Кузнецов, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Сегодня на линии разграничения в пределах Луганской области состоялась передача тела погибшего в результате боевого столкновения 18.02.2020 года защитника Отечества, солдата Хитайлова Максима Евгеньевича 1997 года рождения, а также останков, возможно, военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб во время боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году".



Детали: Кузнецов указал, что возвращение тела и останков является результатом "активного диалога сторон в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ и возобновления переговорного процесса в части поиска пропавших без вести".



Кузнецов также віразил надежду, что проведение соответствующих экспертных процедур позволит получить "пусть и очень тяжелую, но истину в отношении лица, которого разыскивают родные".

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