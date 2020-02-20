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Бой 18 февраля: украинским военным передали тело погибшего бойца

Четверг, 20 февраля 2020, 15:45
Гранатометчик Максим Хитайлов погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного

Украинским военным вернули тело погибшего 18 февраля во время боевого столкновения в Луганской области военнослужащего Максима Хитайлова.

Источник: представитель Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Геннадий Кузнецов, котрого цитирует "Интерфакс-Украина", пресс-центр штаба ООС

Прямая речь: "Сегодня на линии разграничения в пределах Луганской области состоялась передача тела погибшего в результате боевого столкновения 18.02.2020 года защитника Отечества, солдата Хитайлова Максима Евгеньевича 1997 года рождения, а также останков, возможно, военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб во время боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году".

Детали: Кузнецов указал, что возвращение тела и останков является результатом "активного диалога сторон в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам ТКГ и возобновления переговорного процесса в части поиска пропавших без вести".

Кузнецов также віразил надежду, что проведение соответствующих экспертных процедур позволит получить "пусть и очень тяжелую, но истину в отношении лица, которого разыскивают родные".

По данным пресс-центре штаба ООС, сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя.

Кроме того в штабе называют имя украинского военного, погибшего еще в 2014 году, чьи останки были переданы сейчас: Тимощук Сергей Владимирович.

Предыстория:

  • 22-летний гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максим Хитайлов погиб во время нападения боевиков вблизи Хутора Вольного 18 февраля.
  • Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.
  • Подразделения ОС дали отпор, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.
  • Председатель Генштаба Руслан Хомчак рассказал, что боевики открыли огонь по наблюдательных пунктах 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Объединенных сил Украины с трех направлений, разбили видеокамеру на посту "Баня", а после нескольких часов боя попросили о режиме "тишины", чтобы забрать погибших. По его словам, ОС контролируют ситуацию.

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Темы: Донбассвойна
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