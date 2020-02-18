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Стало відомо ім’я загиблого в ранковому бою на Донбасі

Вівторок, 18 лютого 2020, 18:23
Стало відомо ім’я загиблого в ранковому бою на Донбасі

Під час ранкового нападу російських окупантів поблизу Хутора Вільного загинув гранатометник Максим Хітайлов.

Джерело: 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців

Дослівно: "Під час відбиття нападу збройних формувань росії на спостережний пункт поблизу Хутора Вільного, на превеликий жаль, 72 бригада назавжди втратила надійного товариша, бойового побратима, відданого захисника України солдата Хітайлова Максима Євгенійовича".

Деталі: До служби в ЗСУ Максим жив у селі Вирішальне на Полтавщині. Вступив на військову службу за контрактом у квітні 2019 року на посаду гранатометника.

Що було раніше: Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.

Колишній військовий Андрій Римарук, який часто перебуває на фронті і спілкується з усіма ланками військових, розповів, що під час ранкового наступу бойовики намагалися захопити один зі спостережних постів у районі Золотого на Луганщині.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасівійна
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