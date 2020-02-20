До Нових Санжар "невідкладно" вилетів Гончарук з урядовцями

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Четвер, 20 лютого 2020, 18:42

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вилетів до селища Нові Санжари у Полтавській області, куди раніше повезли евакуйованих з Китаю людей.

Джерело: повідомлення на телеграм-каналі голови уряду

Пряма мова: "Невідкладно вилітаю до Полтавської області. Оперативний штаб Уряду працюватиме в Нових Санжарах".

Детали: Разом з Гончаруком вирушили й інші члени Кабміну. Зокрема міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. У себе у Facebook вона пише, що летить до селища "перевірити ситуацію" і "зробити все, щоб наші люди відчували себе захищеними".

 

Передісторія:

  • 20 лютого літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова.
  • Через інформацію,  що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
  • Через загрозливу ситуацію до Нових Санжар прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Українська правда
Теми: Гончарук коронавірус Полтавська область акції


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