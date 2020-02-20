До Нових Санжар "невідкладно" вилетів Гончарук з урядовцями
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вилетів до селища Нові Санжари у Полтавській області, куди раніше повезли евакуйованих з Китаю людей.
Джерело: повідомлення на телеграм-каналі голови уряду
Пряма мова: "Невідкладно вилітаю до Полтавської області. Оперативний штаб Уряду працюватиме в Нових Санжарах".
Детали: Разом з Гончаруком вирушили й інші члени Кабміну. Зокрема міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. У себе у Facebook вона пише, що летить до селища "перевірити ситуацію" і "зробити все, щоб наші люди відчували себе захищеними".
Передісторія:
- 20 лютого літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.
- Через загрозливу ситуацію до Нових Санжар прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.