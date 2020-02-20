Протести у Нових Санжарах: влада заспокоює людей, в облраді чекають керівництво МОЗу

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький скликає позачергову сесію облради через протести у Нових Санжарах проти розміщення там на обсервацію евакуйованих із Китаю, а голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов веде переговори з місцевими жителями.

До голови ОДА приєднався міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Джерело: Facebook-сторінки Біленького та Синєгубова, сайт Полтавської ОДА

Пряма мова голови облради: "Завтра на 10:00 скликаю позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації у Нових Санжарах. Очікуємо керівництво МОЗу та інші компетентні служби, керівників та депутатів громади. Потрібно унеможливити будь-які прояви дестабілізації ситуації в області та поінформувати людей!".

Пряма мова голови Полтавської ОДА: "Я з народом. Готовий слухати всіх.

Зараз зустрічаємося з ініціативною групою".

Деталі: Перед тим Синєгубов зустрівся з місцевими депутатами й активом Нових Санжар.

Він обіцяє зробити "все, щоб уникнути будь-якої загрози для жителів області".

Голова ОДА наголосив, що українці, які прибули з Уханя, пройшли санітарно-епідеміологічні перевірки перед посадкою на борт у Китаї, під час проміжної посадки в Алма-Ати у Казахстані, а також контроль на борту літака під час польоту.

Синєгубов наголосив, що фахові лікарі МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані здорові, не мають жодних симптомів хвороби, але повинні пройти карантин і обсервацію (спостереження) протягом 14 днів. Це – превентивний захід.

Він пояснив, що евакуйовані громадяни житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах, його повністю ізолюють та переведуть на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Керівник області запросив до Нових Санжар фахівців медичної галузі Полтавщини, зокрема завідувачку кафедрою, доктора медичних наук, доцента, лікаря вищої категорії з фаху "Інфекційні хвороби" УМСА Тетяну Коваль та заступника головного лікаря з медичної частини КП "Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради" Людмилу Волошину.

До оглядів також залучать спеціалістів з Києва, які вже виїхали, повідомив він.

Синєгубов наголосив, що потрібно подбати і про тих, хто повертається з Уханя, і про тих, хто проживає на Полтавщині, в Україні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також прибув до Нових Санжар, тоді як автобуси з евакуйованими людьми лише відправляються туди з аеропорту Харкова.

Голова МВС обговорив поточну ситуацію з головою облдержадміністрації Олегом Синєгубовим.

Пряма мова Авакова: "Евакуйовані українці здорові, 10 днів інкубаційного періоду вони вже пройшли. Симптомів хвороби немає".

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