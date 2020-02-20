В Новые Санжары "срочно" вылетел Гончарук с подчиненными

Премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в поселок Новые Санжары в Полтавской области, куда ранее повезли эвакуированных из Китая людей.

Источник: сообщение на телеграмм-канале главы правительства

Прямая речь: "Срочно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах".

Детали: Вместе с Гончаруком отправились и другие члены Кабмина. В частности министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. У себя в Facebook она пишет, что летит в поселок "проверить ситуацию" и "сделать все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными".

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