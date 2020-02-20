В Новые Санжары "срочно" вылетел Гончарук с подчиненными
Четверг, 20 февраля 2020, 17:42
Премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в поселок Новые Санжары в Полтавской области, куда ранее повезли эвакуированных из Китая людей.
Источник: сообщение на телеграмм-канале главы правительства
Прямая речь: "Срочно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах".
Детали: Вместе с Гончаруком отправились и другие члены Кабмина. В частности министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. У себя в Facebook она пишет, что летит в поселок "проверить ситуацию" и "сделать все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными".
Предыстория:
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова.
- Из-за информации, что эвакуированных лиц повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.
- Из-за угрожающей ситуации в Новые Санжары прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.
Украинская правда