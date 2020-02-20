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В Новые Санжары "срочно" вылетел Гончарук с подчиненными

Четверг, 20 февраля 2020, 17:42
В Новые Санжары срочно вылетел Гончарук с подчиненными

Премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в поселок Новые Санжары в Полтавской области, куда ранее повезли эвакуированных из Китая людей.

Источник: сообщение на телеграмм-канале главы правительства

Прямая речь: "Срочно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах".

Детали: Вместе с Гончаруком отправились и другие члены Кабмина. В частности министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. У себя в Facebook она пишет, что летит в поселок "проверить ситуацию" и "сделать все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными".

 

Предыстория:

  • 20 февраля самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова.
  • Из-за информации, что эвакуированных лиц повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.
  • Из-за угрожающей ситуации в Новые Санжары прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Украинская правда
Темы: ГончаруккоронавирусПолтавская областьакции
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