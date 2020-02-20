Поліція відкрила дві кримінальні справи через заворушення у Нових Санжарах

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень і насильства щодо правоохоронця у Нових Санжарах на Полтавщині.

Джерело: МВС

Дослівно: "Під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни розпочали закидати їх та поліцейських камінням.

Окрім того, один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців.

Для захисту громадян та припинення масового заворушення працівники поліції вимушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог Закону".

Деталі: У відомстві повідомили про 9 поліцейських та одного цивільного, які звернулися по медичну допомогу.

Триває розслідування за ч.1 ст.294 (масові заворушення) та ч.2 ст.345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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Що передувало: Дізнавшись, що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

У селищі міського типу Нові Санжари правоохоронці відтіснили протестувальників і завезли евакуйованих у місцевий медичний центр.

Люди палили шини та дрова на під'їзді до медцентру. Місцеві запалили барикаду перед автобусом з евакуйованими. В автобусі розбили вікна.

Передісторія: