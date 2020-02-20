Полиция открыла два уголовных дела из-за беспорядков в Новых Санжарах
Полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении милиционера в Новых Санжарах Полтавской области.
Источник: МВД
Дословно: "Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, прилетевшими из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.
Кроме того, один человек пытался автомобилем совершить наезд на правоохранителей.
С целью защиты граждан и прекращения массовых беспорядков сотрудники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона".
Детали: В ведомстве сообщили о 9 полицейских и одном гражданском, обратившихся за медицинской помощью.
Идет расследование по ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
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Что предшествовало: Узнав, что эвакуированных повезут в санаторий МВД, местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.
В поселке городского типа Новые Санжары правоохранители оттеснили протестующих и завезли эвакуированных в местный медицинский центр.
Люди жгли шины и дрова на подъезде к медцентру. Местные зажгли баррикаду перед автобусом с эвакуированными. В автобусе разбили окна.
Предыстория:
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Около 11:45 четверга, 20 февраля, самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова. До этого он пытался приземлиться там в 8 утра, но из-за тумана покружил над городом более получаса – и полетел на дозаправку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.