Гончарук про готель "Дніпро" у Києві: Це жесть

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав "жестю" те, що відбувалося всередині готелю "Дніпро" на Європейській площі у Києві, який віддають під приватизацію.

Джерело: звіт прем’єра з трибуни парламенту 21 лютого

Пряма мова: "У цьому році ми нарешті розблокувати велику приватизацію. Перший такий помітний об’єкт, який ми готуємо, готель "Дніпро" отут недалеко на Європейській площі.

Якщо комусь стане цікаво, що там відбувалося всередині – це жесть. Тобто чорна каса, у кращих традиціях. Можемо дати звіт, показати. Можемо сходити на екскурсію подивитися, що там насправді відбувалося.

Зараз ми готуємо нормальний конкурс, щоб уже з цієї вести туди зайшов нормальний приватний власник".

Деталі: Гончарук розповів, що дуже важко порівняти будь-яке державне підприємство, коли прокуратура приходить і питає про рентабельність, і про все інше.

Прем’єр заявив, що очевидно, що потрібно передавати максимальну частину економіки ефективному приватному власнику, аби реальний прибуток держпідприємств не розходився по кишенях певних людей.

За словами Гончарука, до нового року держава передала під приватизацію понад 500 об’єктів, наразі ще 300 об’єктів готуються до передачі під приватизацію.

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