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Гончарук об отеле "Днепр" в Киеве: Это жесть

Пятница, 21 февраля 2020, 10:01
Гончарук об отеле Днепр в Киеве: Это жесть

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал "жестью" то, что происходило внутри гостиницы "Днепр" на Европейской площади в Киеве.

Источник: отчет премьера с трибуны парламента 21 февраля

Прямая речь: "В этом году мы наконец разблокируем большую приватизацию. Первый такой заметный объект, который мы готовим, гостиница "Днепр" тут недалеко на Европейской площади.

Если кому-то интересно, что там происходило внутри – это жесть. То есть черная касса, в лучших традициях. Можем дать отчет, показать. Можем сходить на экскурсию посмотреть, что там на самом деле происходило.

Сейчас мы готовим нормальный конкурс, чтобы уже с этой вести туда зашел нормальный частный собственник".

Детали: Гончарук рассказал, что очень трудно сравнить любое государственное предприятие, когда прокуратура приходит и спрашивает о рентабельности, и обо всем остальном.

Премьер заявил, что очевидно, что нужно передавать максимальную часть экономики эффективному частному собственнику, чтобы реальный доход госпредприятий не расходился по карманам определенных людей.

По словам Гончарука, к новому году государство передало под приватизацию более 500 объектов, сейчас еще 300 объектов готовятся к передаче под приватизацию.

Напомним:

  • Фонд госимущества 19 февраля сообщил, что весной 2020 года на приватизационный аукцион выставят отель "Днепр", стартовая цена - 10 млн долларов.
  • Ранее президент Владимир Зеленский одобрил передачу гостиницы "Днепр" от Государственного управления делами Фонду госимущества для приватизации.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГончарукКиевДнепрприватизация
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