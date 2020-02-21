Гончарук об отеле "Днепр" в Киеве: Это жесть
Премьер-министр Алексей Гончарук назвал "жестью" то, что происходило внутри гостиницы "Днепр" на Европейской площади в Киеве.
Источник: отчет премьера с трибуны парламента 21 февраля
Прямая речь: "В этом году мы наконец разблокируем большую приватизацию. Первый такой заметный объект, который мы готовим, гостиница "Днепр" тут недалеко на Европейской площади.
Если кому-то интересно, что там происходило внутри – это жесть. То есть черная касса, в лучших традициях. Можем дать отчет, показать. Можем сходить на экскурсию посмотреть, что там на самом деле происходило.
Сейчас мы готовим нормальный конкурс, чтобы уже с этой вести туда зашел нормальный частный собственник".
Детали: Гончарук рассказал, что очень трудно сравнить любое государственное предприятие, когда прокуратура приходит и спрашивает о рентабельности, и обо всем остальном.
Премьер заявил, что очевидно, что нужно передавать максимальную часть экономики эффективному частному собственнику, чтобы реальный доход госпредприятий не расходился по карманам определенных людей.
По словам Гончарука, к новому году государство передало под приватизацию более 500 объектов, сейчас еще 300 объектов готовятся к передаче под приватизацию.
Напомним:
- Фонд госимущества 19 февраля сообщил, что весной 2020 года на приватизационный аукцион выставят отель "Днепр", стартовая цена - 10 млн долларов.
- Ранее президент Владимир Зеленский одобрил передачу гостиницы "Днепр" от Государственного управления делами Фонду госимущества для приватизации.