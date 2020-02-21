Гончарук об отеле "Днепр" в Киеве: Это жесть

3925 просмотров
Пятница, 21 февраля 2020, 11:01

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал "жестью" то, что происходило внутри гостиницы "Днепр" на Европейской площади в Киеве.

Источник: отчет премьера с трибуны парламента 21 февраля

Прямая речь: "В этом году мы наконец разблокируем большую приватизацию. Первый такой заметный объект, который мы готовим, гостиница "Днепр" тут недалеко на Европейской площади.

Если кому-то интересно, что там происходило внутри – это жесть. То есть черная касса, в лучших традициях. Можем дать отчет, показать. Можем сходить на экскурсию посмотреть, что там на самом деле происходило.

Сейчас мы готовим нормальный конкурс, чтобы уже с этой вести туда зашел нормальный частный собственник".

Детали: Гончарук рассказал, что очень трудно сравнить любое государственное предприятие, когда прокуратура приходит и спрашивает о рентабельности, и обо всем остальном.

Премьер заявил, что очевидно, что нужно передавать максимальную часть экономики эффективному частному собственнику, чтобы реальный доход госпредприятий не расходился по карманам определенных людей.

По словам Гончарука, к новому году государство передало под приватизацию более 500 объектов, сейчас еще 300 объектов готовятся к передаче под приватизацию.

Напомним:

  • Фонд госимущества 19 февраля сообщил, что весной 2020 года на приватизационный аукцион выставят отель "Днепр", стартовая цена - 10 млн долларов.
  • Ранее президент Владимир Зеленский одобрил передачу гостиницы "Днепр" от Государственного управления делами Фонду госимущества для приватизации.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Гончарук Киев Днепр приватизация


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук: Паника вокруг коронавируса – часть информационной войны против Украины 21 февраля 2020, 10:35
Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория – Гончарук 21 февраля 2020, 00:46
В Новые Санжары "срочно" вылетел Гончарук с подчиненными 20 февраля 2020, 18:42
Все новости
Главные новости
Путин заявил о надежде на мир с Зеленским и "вопросах" к нему
В Украине резко выросло количество недовольных курсом Зеленского
Зеленский – украинке, оставшейся в Ухане: Мы найдем способ Вас вернуть
Столкновения в Новых Санжарах: полиция задержала 24 человека
Все новости
Фото

8 тортов, которые доведут вас до эстетичного оргазма

исследование

Ожирение у женщин часто связано с плохим сном

исследование

Крах "теории лжи". Наша мимика ничего не говорит об эмоциях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів