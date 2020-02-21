Бернацька програла апеляцію: суд відмовився змінювати суму застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася змінювати запобіжний захід у вигляді застави щодо ексзаступниці міністра юстиції Наталії Бернацької.

Джерело: судова влада України

Деталі: Суд 21 лютого розглянув скарги захисників підозрюваної на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 лютого, за якою сума застави для Бернацької становить 7 мільйонів гривень.

Дослівно: "За результатами судового розгляду колегія суддів постановила відмовити у задоволенні апеляційних скарг захисників та залишити в силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду".

Що передувало: 4 лютого Вищий антикорупційний суд призначив Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень. Прокуратура просила для ексзаступниці міністра юстиції 45 мільйонів.

За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським, впливала на те, аби його компанії "Золотий Мандарин Ойл" першочергово виплатили гроші за рішенням ЄСПЛ, сприяла знищенню доказів.

7 лютого підозрювана внесла заставу - у більшій частині за рахунок позики від іншої особи - та здала на зберігання закордонні паспорти.

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