Бернацька програла апеляцію: суд відмовився змінювати суму застави
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася змінювати запобіжний захід у вигляді застави щодо ексзаступниці міністра юстиції Наталії Бернацької.
Джерело: судова влада України
Деталі: Суд 21 лютого розглянув скарги захисників підозрюваної на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 лютого, за якою сума застави для Бернацької становить 7 мільйонів гривень.
Дослівно: "За результатами судового розгляду колегія суддів постановила відмовити у задоволенні апеляційних скарг захисників та залишити в силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду".
Що передувало: 4 лютого Вищий антикорупційний суд призначив Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень. Прокуратура просила для ексзаступниці міністра юстиції 45 мільйонів.
За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським, впливала на те, аби його компанії "Золотий Мандарин Ойл" першочергово виплатили гроші за рішенням ЄСПЛ, сприяла знищенню доказів.
7 лютого підозрювана внесла заставу - у більшій частині за рахунок позики від іншої особи - та здала на зберігання закордонні паспорти.
Передісторія:
- За даними слідства, у вересні 2013 року представник "Золотий Мандарин Ойл" надіслав до Європейського суду з прав людини заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень заборгованості з боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту.
- Проте слідство встановило, що попри рішення суду на свою користь, "Золотий Мандарин Ойл" не звертався до виконавчої служби за його реалізацією, але про цей факт Європейський суд не повідомив. Компанія відступила право вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афільованої з Логвинським.
- Для супроводу справи в Європейський суд екснардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції. Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору. На її підставі "Золотий Мандарин Ойл" мав отримати 54,179 млн гривень із державного бюджету України.
- У лютому 2016 року Міністерство юстиції перерахувало гроші. Державний бюджет збиткував на понад 54 млн грн.