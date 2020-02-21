Бернацька програла апеляцію: суд відмовився змінювати суму застави
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася змінювати запобіжний захід у вигляді застави щодо ексзаступниці міністра юстиції Наталії Бернацької.
Джерело: судова влада України
Деталі: Суд 21 лютого розглянув скарги захисників підозрюваної на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 4 лютого, за якою сума застави для Бернацької становить 7 мільйонів гривень.
Дослівно: "За результатами судового розгляду колегія суддів постановила відмовити у задоволенні апеляційних скарг захисників та залишити в силі ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду".
Що передувало: 4 лютого Вищий антикорупційний суд призначив Бернацькій заставу у 7 мільйонів гривень. Прокуратура просила для ексзаступниці міністра юстиції 45 мільйонів.
За даними слідства, Бернацька узгоджувала свої дії з екснардепом із "Народного фронту" Георгієм Логвинським, впливала на те, аби його компанії "Золотий Мандарин Ойл" першочергово виплатили гроші за рішенням ЄСПЛ, сприяла знищенню доказів.
7 лютого підозрювана внесла заставу - у більшій частині за рахунок позики від іншої особи - та здала на зберігання закордонні паспорти.
Передісторія:
- За даними слідства, у вересні 2013 року представник "Золотий Мандарин Ойл" надіслав до Європейського суду з прав людини заяву про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень заборгованості з боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту.
- Для супроводу справи в Європейський суд Логвинський домовився з керівництвом Міністерства юстиції. Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору.
- У лютому 2016 року Міністерство юстиції перерахувало гроші. Державний бюджет збиткував на понад 54 млн грн.