Бернацкая проиграла апелляцию: суд отказался изменить сумму залога

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Пятница, 21 февраля 2020, 19:03

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась изменять меру пресечения в виде залога для экс-замминистра юстиции Натальи Бернацкой.

Источник: судебная власть Украины

Детали: Суд 21 февраля рассмотрел жалобу защитников подозреваемой на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 4 февраля, согласно которому сумма залога для Бернацкой составляет 7 миллионов гривен.

Дословно: "По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отказать в удовлетворении апелляционных жалоб защитников и оставить в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда".

Что предшествовало: 4 февраля Высший антикоррупционный суд назначил Бернацкой залог в 7 миллионов гривен. Прокуратура просила для экс-замминистра юстиции 45 миллионов.

По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом из "Народного фронта" Георгием Логвинским, влияла на то, чтобы его компании "Золотой Мандарин Ойл" в первую очередь выплатили деньги по решению ЕСПЧ, способствовала уничтожению доказательств.

7 февраля подозреваемая внесла залог – в большей части за счет займа от другого лица – и сдала на хранение загранпаспорта.

Предыстория:

  • По данным следствия, в сентябре 2013 года представитель "Золотой Мандарин Ойл" подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с госбюджета 54,179 млн грн задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута.
  • Для сопровождения дела в Европейский суд Логвинский договорился с руководством Министерства юстиции. Уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора.
  • В феврале 2016 года Министерство юстиции перечислило деньги. Госбюджету был нанесен ущерб на более чем 54 млн грн.

Темы: Антикоррупционный суд Минюст


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