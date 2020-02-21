Вірусологи у спортивних костюмах понесуть відповідальність – Зеленський
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що замовники і організатори протестів проти розміщення евакуйованих українців та іноземців з Китаю у Нових Санжарах понесуть кримінальну відповідальність.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Ми знаємо, що дехто свідомо та навмисне сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства. Замовники і організатори понесуть відповідальність...
Фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масові безпорядки. Це відомі світу "вірусологи" у спортивних костюмах.
Раніше вони вже були помічені як "поважні аграрії", що виступають проти ринку землі.
Усім їм я хочу сказати: є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції. Є інтереси України. У такі моменти їй потрібна не фейкова, а справжня солідарність. У такі часи перемоги і поразки – спільні, і відповідальність – спільна. Для когось політична, а для когось кримінальна".
Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні
Передісторія:
- Місцеві мешканці, дізнавшись, що евакуйованих повезуть у Нові Санжари, ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- Правоохоронці відкрили 5 кримінальних проваджень стосовно подій у Нових Санжарах.