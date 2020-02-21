Вірусологи у спортивних костюмах понесуть відповідальність – Зеленський

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що замовники і організатори протестів проти розміщення евакуйованих українців та іноземців з Китаю у Нових Санжарах понесуть кримінальну відповідальність.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Ми знаємо, що дехто свідомо та навмисне сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства. Замовники і організатори понесуть відповідальність...

Фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організували масові безпорядки. Це відомі світу "вірусологи" у спортивних костюмах.

Раніше вони вже були помічені як "поважні аграрії", що виступають проти ринку землі.

Усім їм я хочу сказати: є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції. Є інтереси України. У такі моменти їй потрібна не фейкова, а справжня солідарність. У такі часи перемоги і поразки – спільні, і відповідальність – спільна. Для когось політична, а для когось кримінальна".

Знати більше: Коронавірус та новосанжарський синдром. Як влада довела евакуацію з Китаю до паніки в Україні

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